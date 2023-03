(D)Écrire l’Etna

Summary

« L’Etna et les feux qui éclatent de ses creuses fournaises » sont aussi fascinants aujourd’hui qu’à l’aube de notre ère, quand un poète anonyme, assimilé à Virgile, en fit la première description autoptique. De tous temps, voyageurs, artistes, scientifiques ont voulu comprendre et expliquer les entrailles mystérieuses de la montagne enflammée, et graver leurs impressions dans les esprits de ceux qui ne l’avaient pas vue. De la chaleur de ses ruches urbaines au vent glacial de son inquiétante cime, en traversant ses bois et ses déserts de lave, l’Etna offre aux sens un éventail d’inspirations. De ces inspirations naissent, aujourd’hui comme hier, des représentations artistiques et scientifiques du volcan qui s’entrelacent et se nourrissent les unes des autres. Lors de cette journée, des géoscientifiques et des historiens des arts, des littératures et des cartes, croiseront leurs points de vue et ceux de leurs sources pour éclairer la fabrique des savoirs sur l’Etna.