Announcement

Argumentaire

Le département de français en collaboration avec laboratoire DECLIC et LEOPLS ont le plaisir d’organiser un Colloque national, Cette manifestation scientifique sera une opportunité d’échanges et de rencontre pour les chercheur·euses de la communauté nationale.

Beaucoup de recherches ont été menées sur l’importance des TICE dans le domaine de l’enseignement apprentissage pour la réussite des apprenants (Piraya & Bonfils, 2012 ; Roland, 2013 ; Roland & Talbot, 2014). Ces mêmes recherches ont prouvé que les TICE sont considérées comme des moyens précieux dans la rénovation de l’enseignement en général et des langues étrangères en particulier. Elles viennent pour intensifier et renforcer les anciens supports. Actuellement, l’enseignant doit se former et s’accoutumer avec cette nouvelle technologie, il doit transmettre ses connaissances à ses apprenants et attirer leur attention sur le rôle crucial de la technologie.

D’après Tremblay, le mérite de tout développement dans l’éducation en revient aux « technologies de l’information et des communications » (Tremblay, L. 2000 : 78), certes, l’intégration des nouvelles technologies dans l’enseignement des langues comme « un processus conjoint » s’avère compliquée mais elle est en même temps, indispensable(Puren,C : 2001). Dans le même contexte, Karsenti s’accentue sur le rôle non négligeable de l’intégration des TICE dans l’enseignement- apprentissage, il parle du : «discours technocentrique » qui doit être dépassé pour en arriver à une meilleure compréhension et pourquoi pas à une analyse parfaite. Car cela dépend « du contexte pédagogique d’utilisation ou d’intégration » (Karsenti, T. 2003).

Les nouvelles techniques à adopter peuvent contribuer dans le développement de l’enseignement (Tricot : 2017) ; et puisque on est à la recherche du meilleur, peut-on être sûr de ce que nous impose les structures du travail ? (Alter : 2000). Il faut qu’il y’ait volonté de changer et/ ou de développer le système d’enseignement (Cros, 2001 : 119) en prenant en compte cette relation qui semble réciproque entre l’innovation et la formation, c’est vrai qu’on forme dans le but d’innover, mais on peut aussi innover pour développer la formation même (Cros : 2009) vue que l’innovation nait dans le débat et le défi qu’on construit (Lison, 2020).

Lebrun M. (2007) estime que la technologie permet de mettre en place des approches pédagogiques collaboratives qui permettent d’inter-apprendre, de renouveler et d’enrichir les connaissances des apprenants. Les enseignants ont besoin d’être formés, LAFERRIÈRE, T. estime que si on « assure un accès adéquat aux technologies en question», on aura sûrement des enseignants avec« des habiletés pédagogiques et techniques bien renforcées » Laferriere, T. 1999:17). Chaque enseignant doit faire un effort pour apporter du changement dans sa classe, tout en faisant attention à « la charge du travail » ainsi que « la forme d’évaluation », afin de « modeler » le comportement de ses apprenants selon bien sûr le contexte(Marsollier :1999). Il peut aussi, introduire les faits sociaux à caractère de mondialisation, tels que (le courriel, le téléphone portable, le blog… les documents authentiques tirés des médiatiques ou de l’internet) ; ce qui encourage, motive et pousse les apprenants à travailler davantage. (Dao, Anh Huong. 2010 :132)

Dans ce colloque, nous nous interrogerons sur la procédure à suivre pour appliquer les TICE dans l’enseignement apprentissage : quelles sont les ressources numériques à mettre au service de l’enseignant et l’apprenant ? Comment faire pour former les enseignants et pédagogues à l’usage des TICE ? Que faire pour innover dans les pratiques pédagogiques ? Et enfin comment réussir à évaluer à distance ses apprenants ?

Les propositions de communication s’inscriront ainsi dans l’un des quatre Axes ci-dessous :

AXE 1. TICE et Formation des enseignants

AXE 2. TICE et Innovation des pratiques pédagogiques

AXE 3. TICE et Évaluation des processus d’enseignement/apprentissage

AXE4. TICE et Ressources numériques au service de l’enseignement et de l’apprentissage Langues

Les communications se feront en Français, arabe et Anglais.

Modalités de soumission

Nom et Prénom (s)

Établissement de rattachement

Grade

Axe

Titre

Résumé ne dépassant pas 500 mots

Cinq mots-clés - Bibliographie

Toute contribution fera l’objet d’une double évaluation anonyme par le comité scientifique. Les propositions de communication devront être de deux pages maximum (références incluses), elles doivent être envoyées à l’adresse suivante : colloque.equipe2declic@univoeb.dz

au plus tard le 30 avril 2023.

Calendrier

Date limite de soumission : 30 avril 2023

Notification aux auteurs : 15 mai 2023

Date butoir pour la réception des articles pour expertise : 15 juillet 2023

Dates du colloque : 24 et 25 octobre 2023

Frais de participation

Tarif régulier (2000 DA) : pour les enseignants chercheurs et les formateurs.

Tarif doctorant (1000 DA) : favorise la participation et la diffusion des travaux des jeunes

Modalités de communication

Les présentations dureront 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussion.

Publication des actes

Les communications acceptées pourront faire l’objet d’une publication dans un numéro spécial de la revue du laboratoire DECLIC. « Revue des langues, de la linguistique et de culture »

Présidents d’honneur

Pr. DIBI ZOHIR, Recteur de l’Université d’Oum El Bouaghi.

Pr. LOKMANE CHAKER, Doyen de la Faculté des Lettres et des Langues. Présidente du colloque:

Dre GHOUL Zahia, Université d’Oum El Bouaghi Présidents du Comité Scientifique:

Pr.KAB Hatem Université d’Oum El Bouaghi,

Dre.BENABBES Souad, Université d’Oum El Bouaghi,

Comité Scientifique

Pr. LOKMANE Chaker Université d’Oum El Bouaghi,

Pr. DAKHIA, Abd El Ouahab Université de Biskra,

Pr. DAHOU Foudil, Université d’Ouargla

Pr. CHEBLI Soumya, Université de Khenchla,

Pr. BAHLOUL Noureddine, Université 8 Mai 1945 Guelma

Pr. BOUACHA Abderrahmene Université de Tiaret

Pr. DAKHIA Mounir Université de Biskra

Pr. MERROUCHE Sarrah Université d’Oum El Bouaghi

Dr. Aissani Radouane, Université Frères Mentouri, Constantine 1

Dre. AMOKRANE Amina, Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. ARAICHE Dalel Université de Khenchla,

Dre. AZIZI Sara, Université d’Oum El Bouaghi,

Dr. BELKACEM Mohamed Amine, Université de Batna 2,

Dre . BENATTA Fatima Zohra, Université de Mascara.

Dre. BENTOUNSI Ikram Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. BOUCHEMAA Saoussen Université Frères Mentouri, Constantine 1

Dre. BOUGHANOUT Rofia. Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. BOUKHENNOUFA Noudjoud, Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. ZEGHIB Nardjes Université d’Oum El Bouaghi

Dr. BOULAHBAL Karim Université d’Oum El Bouaghi

Dre. BOUZID, Dzair Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. CHIKHI Nadjet université bordj bouariridj

Dre. GHOUL Zahia, Université d’Oum El Bouaghi,

Dr. HAMADOUCHE Mokhtar, Université d’Oum El Bouaghi,

Dr. Houadjli Ahmed Chaouki Université de Biskra

Dre. KEBOUSSI Hinda, Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. LAARAOUI Nour El Houda Université Frères Mentouri, Constantine 1

Dr. LALAOUI Adel Université d’Oum El Bouaghi

Dre. LAROUS. Atika-Dalia Université Frères Mentouri, Constantine 1

Dre. MAZOUT Ouda Université de Mascara.

Dre. MAAFA Amel,Université 8 mai 45 Guelma

Dr. MELGANI Haroun Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. NABI NASSIMA Université d’Oum El Bouaghi

Dr. OUAHAB Salim Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. SAKER Amina, Université d’Oum El Bouaghi,

Dr. SOUTI Cherif Université d’Oum El Bouaghi,

Dr. ZITOUNI Sallah Université d’Oum El Bouaghi,

Organisation

Président du Comité d’Organisation : Dr AIFOUR Cherif

Comité d’Organisation

Dr. BENZOUAI Abderrazak, Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. BOUZID, Dzair, Université d’Oum El Bouaghi,

Dre. HADJAR Sabrina (MCB université Oum El Bouaghi)

Dre. HARKOU LILIA, (MCB Université Oum El Bouaghi)

Dre SAKER Amina, Université d’Oum El Bouaghi,

Dre ZEMMOUCHI Soumia Khedidja Université d’Oum El Bouaghi

Mme. BORHANI Zineb, Université d’Oum El Bouaghi

Mme. FADHLOUNEOuarda, Université d’Oum El Bouaghi

M. FERRAK Fares, Université d’Oum El Bouaghi

M. MEZIANE Chérif, doctorant, Université de TiziOuzou

