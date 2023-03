Prix de master Dufaure-CHPP

Announcement

Présentation

Créé en 2023, le Prix Dufaure-CHPP a pour objectif de récompenser chaque année l’auteur d’un mémoire de Master 2 portant sur le champ politique et parlementaire contemporain (depuis la Révolution française). Il est ouvert aux travaux s’inscrivant dans les disciplines suivantes : droit constitutionnel et parlementaire, histoire politique, sciences politiques et sociologie politique.

Ce prix est organisé par le Comité d'histoire parlementaire et politique. Le CHPP est une association française fondée par des universitaires. Il a pour objectifs de promouvoir la recherche sur l’histoire politique française et internationale, et de mieux faire connaître au grand public les activités parlementaires.

Ce prix porte le nom de Jules Dufaure (1798-1881), ancien parlementaire et ministre sous la Monarchie de Juillet, la Deuxième République et la Troisième République.

L’obtention du Prix Dufaure-CHPP permet au lauréat :

- la publication de son mémoire sous la forme d’un ouvrage, sous réserve de la prise en compte des remarques formulées par le jury ;

- la publication d’un article de synthèse dans la revue Parlement[s], après validation par un comité de lecture.

Modalités de candidature

Seuls sont admis à concourir les étudiants auteurs d’un mémoire de Master 2 en langue française soutenu durant l’année civile antérieure à la remise du prix. Il est ouvert aux travaux s’inscrivant dans les disciplines suivantes : droit constitutionnel et parlementaire, histoire politique, sciences politiques et sociologie politique.

Les candidats doivent transmettre aux secrétaires généraux du CHPP, Pierre Allorant (pierre.allorant@univ-orleans.fr) et Walter Badier (walter.badier@univ-orleans.fr),

au plus tard le 30 mai 2023 à 12h,

un dossier dématérialisé comprenant :

un CV

une version PDF du mémoire

un résumé de maximum 3 000 signes (espaces compris) du mémoire rédigé par le candidat

une copie du relevé de notes de la 2de année de Master

Le dépôt d’un dossier de candidature vaut acceptation du règlement.

Composition du jury

Le jury est constitué chaque année par le président du Prix Dufaure-CHPP, le président et les secrétairesgénéraux du CHPP. Dans la mesure des disponibilités, il est représentatif de la diversité des partenaires et dela variété des champs disciplinaires des mémoires examinés.

Le jury apprécie souverainement les qualités des travaux présentés. Ses délibérations se tiennent à huis-clos etne donnent lieu à aucun compte-rendu.Le prix est attribué à la majorité des voix (aucun quorum n’est exigé). Chaque membre du jury dispose d’unevoix. En cas d’égalité entre deux candidats, la voix du président est prépondérante.Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix si les mémoires présentés ne lui semblent pas avoir lesmérites attendus.

Les candidats sont avertis par courrier électronique du résultat des délibérations du jury