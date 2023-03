Le journalisme de cinéma en France : mises en perspective historique

Si de nombreux travaux ont été consacrés à la critique, celle-ci est loin d’épuiser la richesse des écrits parus sur le cinéma dans la presse. Cette journée d’étude invite à s’intéresser au journalisme de cinéma, envisagé comme l’ensemble des activités ayant pour objet la rédaction de contenus dédiés au cinéma et dont la presse constitue le lieu de diffusion. Il s’agira d’interroger ce que ces activités et les publications qui en résultent nous apprennent sur la manière dont le cinéma a été vécu, transmis, pensé, et sur les représentations qui y ont été associées en France, de ses débuts à la veille des bouleversements induits par le développement d’Internet.

