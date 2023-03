Tout en revenant sur quelques pages d’histoire, la journée d’étude propose de croiser les regards, depuis Athènes et Rome, sur l’actualité de la recherche en archéologie, en histoire et en sciences sociales afin d’ouvrir de nouvelles perspectives et de favoriser la conduite de recherches partagées au sein des communautés scientifiques liées à ces deux Écoles.

Tout en revenant sur quelques pages d’histoire, la journée d’étude propose de croiser les regards, depuis Athènes et Rome, sur l’actualité de la recherche en archéologie, en histoire et en sciences sociales afin d’ouvrir de nouvelles perspectives et de favoriser la conduite de recherches partagées au sein des communautés scientifiques liées à ces deux Écoles.

Depuis lors, les deux Écoles ne se sont pas seulement complétées. Elles n’ont cessé de jeter des ponts entre leurs différents domaines d’étude en Méditerranée, d’échanger sur leurs méthodes et de croiser leurs compétences. Leurs collaborations s’inscrivent désormais dans le Réseau des Écoles françaises à l’étranger, qui comprend également l’Institut français d’archéologie orientale, l’École française d’Extrême-Orient et la Casa de Velázquez.

« Nous compterons désormais deux écoles françaises consacrées aux études archéologiques sur le monde grec et sur le monde romain, ayant leur résidence l’une à Athènes, l’autre à Rome ; explorant l’une l’Italie, l’autre l’Orient. Ainsi les deux écoles se complèteront l’une l’autre », écrit Charles Bigot dans la Revue politique et littéraire cette année-là.

Hybrid event (on site and online)

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.