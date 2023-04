Narratives, persuasiveness, heroes

Announcement

Argumentaire

L’association « Réseau Chercheurs Népal » (RCN) organise à l’INALCO (Paris) les 8 et 9 juin 2023 une rencontre scientifique sur le thème des récits, des convictions et des héro∙ïne∙s.

Ces journées d’études sont ouvertes aux communications scientifiques en Sciences Humaines et Sociales, ciblant le Népal. La méthodologie d’enquête propre aux disciplines de terrain donne accès à une matière où le récit occupe souvent une place de premier plan. Les faits sont généralement tissés dans une trame narrative qui donne un aperçu irremplaçable sur les représentations et perceptions locales. Ces récits peuvent concerner le contemporain ou l’ancien, le réel ou l’imaginaire ; ils ont en commun de manifester lesvaleurs d’un groupe et de focaliser des points de vue. Mythes, faits historiques narrativisés, contes, anecdotes et autres : au-delà de l’approche spécifique desseul∙e∙s anthropologues et historien∙ne∙s, nous encourageons les chercheur∙e∙s de toutes disciplines à interroger comme tels ces matériaux auxquels leurs travaux ne manquent pas de les confronter, a fortiori dans un contexte comme celui du Népal où l’oralité est forte. Les valeurs illustrées dans ces récits se déclinent sous la forme de convictions défendues individuellement et/ou collectivement, transmises par une série d’interactions marquant la destinée d’une société. De la même manière, la plupart desterrains et domaines de recherche hébergent des personnages proéminents, actuels ou passés, qui sont incontournables dans leurs univers et qui, par leur envergure, leur réputation, y laissent une trace que les locuteurs ne cessent de relayer. Nous encourageons donc les chercheur∙e∙s à s’emparer des biographies de telspersonnages, à analyser leur place et leur genèse. Dans une perspective diachroniqueet en assumant le caractère polysémique des termes « récits », « convictions »,« héro∙ïne∙s », les communications attendues auront donc pour objectif de donner àvoir et à entendre certains thèmes et personnages caractéristiques issus de tous types de contextes au Népal.

Modalités de contribution

Bien que cet événement se déroule en France, à l’Inalco (Paris), il est également ouvert à l’international : certaines présentations pourront être organisées en distanciel et en anglais à la demande de l’intervenant∙e. Les journées seront organisées parpanels thématiques en fonction des interventions retenues, en conservant un temps important pour les échanges, y compris informels. Les journées seront accessibles gratuitement.

L’appel à communications est ouvert jusqu’au 14 avril 2023.

Les propositions doiventêtre soumises à l’aide du document ci-joint et envoyées à l’adresse : recherche.nepal@gmail.com

Les propositions de résumé ne doivent pas dépasser 300 mots, et doivent comporter le(s) nom(s) de(s) (l’) auteur∙e∙(s), l’affiliation institutionnelle et le statut, ainsi qu’un titre court.

L'événement aura lieu les 8 et 9 juin 2023, de 9h à 17h, à l’Institut des Langues et Civilisations Orientales (Inalco), à Paris (la salle sera précisée quelques semaines avant l’événement).

Adresse : 65 rue des Grands Moulins 75214 Paris Cedex 13

Pour s’y rendre : métro 14 - RER C Avenue de France ; T3a station Avenue de France.

Comité scientifique