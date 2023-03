Aides à la mobilité du CIERA vers un pays germanophone

Le CIERA propose des aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche (niveau master, thèse et post-doctorat) ou un stage (niveau master) en Allemagne ou dans un autre pays germanophone dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Le CIERA offre aux étudiant.e.s en master des aides pour effectuer un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse). Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.

Le CIERA offre aux doctorant.e.s bénéficiant d’un contrat doctoral ou d’une allocation de recherche des aides pour effectuer un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse). Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.

Le CIERA offre aux doctorant.e.s ne bénéficiant d’aucune bourse ou allocation de recherche des aides pour effectuer un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse). Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.

Le CIERA offre aux jeunes docteur.e.s tous statuts confondus (chargé.e.s de recherche et maîtres de conférence également) jusqu’à 4 ans après la soutenance, des aides pour effectuer un séjour de recherche de courte durée en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse). Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.