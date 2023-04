Archéonumismatique

Announcement

Coordination

Antony HOSTEIN (École Pratique des Hautes Études/PSL),

Ruth PLIEGO (Universidad de Sevilla),

Elena MORENO PULIDO (Universidad de Cádiz).

Organisation

École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), École française de Rome, École Pratique des Hautes Études-PSL/Centre AnHiMA (UMR 8210), Facultad de Geografía e Historia / Universidad de Sevilla, Universidad de Cádiz

Informations diverses

Dates de l'école thématique : 2 au 5 octobre 2023

Lieux

Museo Histórico Municipal de Écija (Écija, Sevilla)

Universidad de Sevilla (Facultad de Geografía e Historia)

Nombre de places : 20

Date limite d'inscription : 5 juin 2023 (17h00, heure de Madrid) À travers le formulaire en ligne

Présentation

Au cours des trente dernières années, contrairement aux périodes antérieures, l'archéologie a multiplié ses efforts pour récupérer les découvertes numismatiques, qu’il s’agit de trouvailles ponctuelles lors de fouilles ou sous forme de trésors. Cette augmentation du nombre d’exemplaires à examiner fait passer l'approche traditionnelle de la monnaie d'un élément purement chronologique à une partie intégrante des archives archéologiques.

Le travail effectué par les numismates pour identifier et cataloguer les monnaies s'est enrichi de l'importance fondamentale du contexte archéologique dans l'interprétation de ces monnaies. Parallèlement, la discipline numismatique a également évolué dans le cadre des Digital Humanities ces dernières années. Des projets à grande échelle sont en cours d'élaboration dans toute l'Europe, avec dans de nombreux cas, la mise en ligne de plateformes de collections numismatiques, y compris des trésors et des découvertes ponctuelles lors de fouilles.

Il ne s'agit pas seulement de dater les monnaies, mais aussi de comprendre le contexte de la découverte, la circulation monétaire, la distribution et l'utilisation spécifique de certaines monnaies, les procédés métallurgiques et de frappe, l'interprétation de la répartition spatiale ou l'ordre chronologique des monnaies sur le site, les usages sociaux de la monnaie, les pratiques de thésaurisation ou les utilisations non monétaires de la monnaie (en contexte votif ou funéraire). C’est ce que nous appelons l’archéo-numismatique.

Géographiquement, nos intérêts se limitent à la Méditerranée centrale et occidentale et à la côte atlantique de l'Europe et du nord-ouest de l'Afrique.

Le cadre chronologique s'étend du premier millénaire av. J.-C au 7e siècle apr. J.-C.

Cet atelier s'adresse plus particulièrement aux étudiants en master et aux doctorants en archéologie ou en histoire ancienne des universités ou centres de recherche d'Europe et du Maghreb. L'objectif est d'offrir une formation en archéo-numismatique et de créer un espace d'échange d'expériences et d'analyse des pratiques et des méthodes dans les différentes traditions de recherche.

Ainsi, chaque participant aura la possibilité de participer activement à l'échange d'informations, de présenter son sujet de thèse en relation avec le sujet de l'atelier et d'apporter son point de vue à la réflexion collective.

Formateurs

Laurent Callegarin Université de Pau et des Pays de l’Adour

Jean-Patrick Duchemin Université de Lille

Sergio García-Dils UNED, archéologue conjunto de Écija

Vincent Geneviève INRAP

Manuel Gozalbes Museo de Prehistoria de Valencia

Cristina Guerrero López Museo Nacional de Antropología

Giacomo Pardini Università degli Studi di Salerno

Ludovic Trommenschlager BnF (Paris)

Comité de sélection

Antony HOSTEIN (École Pratique des Hautes Études/PSL),

Ruth PLIEGO (Universidad de Sevilla),

Elena MORENO PULIDO (Universidad de Cádiz).

Conditions pratiques

Les sessions auront lieu au Musée historique municipal d'Écija et à la Faculté de géographie et d'histoire de l'Université de Séville.

L'atelier sera suivi par 20 doctorants choisis parmi les candidats sur la base de la qualité de leurs projets de doctorat et de la relation entre leur sujet de recherche et le thème de l'atelier.

Il n'y a pas de frais d'inscription.

Les organisateurs accueilleront les candidats/es retenu/es du 1er au 6 octobre 2023 (5 nuits) et offriront, à ceux et celles qui en feront la demande, l'hébergement avec petit-déjeuner ainsi que les repas.

Les frais de voyage vers les lieux de la manifestation sont à la charge des participant-e-s, à l'exception des étudiant-e-s en provenance des pays du Maghreb qui en feraient la demande. Les candidats peuvent s'inscrire via le formulaire en ligne

jusqu'au 5 juin 2023 (17h, heure de Madrid).

L'acceptation ou la non-acceptation de leur candidature sera communiquée par courriel à partir du 15 juin.

Langues de l'atelier : anglais, français, italien, espagnol et italien, bien que les présentations graphiques seront toutes en anglais.