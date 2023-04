Collectionner les traces et tracer les collections

Le Laboratoire Junior La Trace (ED 122, CREC UR 2292, Université Sorbonne Nouvelle), parallèlement à son séminaire mensuel dont le premier a eu lieu en janvier 2022, organise un colloque international. Nous souhaitions prolonger la réflexion sur la trace en sciences humaines, sous la forme d’une rencontre plurielle sur deux jours, les 13 et 14 avril 2023. Le concept qui a été retenu est celui des collections dans les études hispaniques et hispanoaméricaines, depuis la perspective des études culturelles, de l’histoire de l’art, de l’histoire, de la philosophie, des arts plastiques, de la sociologie, de l’anthropologie ou encore des sciences politiques, au cours des trois derniers siècles (XIX e -XXI e ). Lors de ces deux jours, nous pourrons compter aussi bien sur des chercheurs que sur des artistes, sous la forme de communications, d’une table ronde sur les archives dans la création artistique, d’un entretien public avec un graffeur de Madrid, de la projection d’un documentaire argentin en présence de la réalisatrice et de deux expositions. Un vernissage des expositions est prévu le jeudi 13 avril à 17h30 à la Maison de la Recherche également.

Hybrid event (on site and online)

