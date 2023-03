Announcement

Colloque final du projet de recherche MARGES.

Argumentaire

Le territoire de la nouvelle Aquitaine comprend sur ses marges deux zones géographiques particulières, le littoral et la haute montagne. Elles ont chacun de leur côté fait l’objet d’une recherche dynamique.

Si de nos jours, ces milieux sont parfois qualifiés d’ « hostiles », les recherches interdisciplinaires récentes ont renouvelé l’histoire de ces territoires et montré qu’ils ont été parcourus, utilisés et vécus, de manière temporaire ou permanente, depuis la Préhistoire. Les résultats portent en germe un renouvellement complet des connaissances historiques, mais aussi la nécessité d’adapter les modes de gestion et de valorisation du patrimoine de ces espaces dits « naturels », longtemps considérés comme marginaux et incultes. A partir de là, ce colloque propose d’observer les réponses apportées par les habitants pour occuper, exploiter et vivre dans ces milieux contraignants de la période moderne à l’époque contemporaine, sur deux espaces : les marais du littoral charentais et les estives des Pyrénées Atlantiques.

Programme

Jeudi 06/04, Archéologie des occupations

14h : Accueil

14h15 : Eric Normand (Service Régional de l’archéologie Poitou-Charentes, CESCM UMR 7302), Philippe Duprat (Société de Géographie de Rochefort) : Les cabanes du marais charentais : un patrimoine en voie de disparition

16h05 : Alain Champagne (UPPA, ITEM UR 3002), Mélanie Le Couédic (UPPA, ITEM UR 3002) : Les cabanes de bergers souletines entre textes et archéologie

Vendredi 07/04, Environnements et sociétés

9h : Sylvain Burri (Université de Toulouse Jean-Jaurès, TRACES UMR 5608 CNRS) : Des forêts convoitées. Visiter, administrer et exploiter les forêts du Comminges (XVI e – début XVII e siècle)

10h50 : Jean-Loup Abbé (Université de Toulouse Jean-Jaurès) : Les étangs de la plaine languedocienne. Vivre et gérer des milieux palustres, puis drainés

12h Fin du colloque

Participation

Entrée gratuite ouvert au public sur inscription (alain.champagne@univ-pau.fr)