Le retour de la géopolitique en Europe

Université de Lorraine (Metz) : 22 – 24 novembre 2023

Argumentaire

Le colloque international s’inscrit dans un projet de formation-recherche (PFR) du Centre inter-disciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) sur le thème : « La France et l’Alle-magne face au retour de la géopolitique dans l’analyse des enjeux stratégiques pour l’Union Européenne ». Ce projet pluridisciplinaire d’une durée de deux ans est issu de la coopération entre CY Cergy Paris Université (PR Stephan MARTENS, AGORA), l’Université de Lorraine (PR Reiner MARCOWITZ, CEGIL) et l’Université de Passau (PR Daniel GÖLER, Chaire Jean Monnet). Il se propose d’étudier les défis spécifiques posés aux décideurs politiques et à la société civile en France et en Allemagne par toute une série d’instabilités globales politiques, économiques et sociales, ayant émergé depuis les années 2000. À cette occasion, l’accent particulier est mis sur le retour de la « géopolitique » dans l’action politique et le discours public des deux pays.

Lors de la journée d’étude à Paris au printemps 2023, la notion et la pensée de la « géopolitique » ont déjà fait l’objet d’une analyse croisée franco-allemande. Dans la continuité de cette réflexion le colloque international à Metz, quant à lui, se propose de déchiffrer les enjeux géostratégiques essentiels pour l’Europe dans son environnement mondial d’un point de vue français et allemand. Par conséquent, nous y analysons des cas d’étude ciblés révélateurs de la renaissance de la géopolitique dans l’analyse stratégique en Allemagne et en France. Ensuite, nous y évaluons la concordance ou la divergence, voire le décalage, des « représentations » et des politiques mises en œuvre de part et d’autre du Rhin, y compris les enjeux géopolitiques des nouvelles orientations stratégiques des deux pays et de leur récente diplomatie féministe. Enfin l’objectif est de savoir dans quelle mesure et comment ces politiques française et allemande pourront s’articuler à l’échelle de l’UE. Par ailleurs, un regard vers le passé, éclairant certains aspects d’actuels conflits et débats, serait également le bienvenu. C’est donc le niveau conceptuel et la dimension pragmatique qui seront au centre de ce colloque. Dans cette perspective, les contributions portant sur le traitement des débats géopolitiques dans les médias au sens large et leurs représentations de l’évolution géopolitique du monde d’hier et d’aujourd’hui auront toute leur place.

Modalités de contribution

Ce colloque s’adresse tant aux chercheur.e.s expérimenté.e.s qu’aux jeunes chercheur.e.s issu.e.s des différentes disciplines (civilisation, études culturelles, histoire, Infocomm, sciences économiques et politiques, sociologie, …). Merci de nous faire parvenir vos propositions de communication (environ une page en allemand, en français ou en anglais) ainsi qu’une courte bio-bibliographie à Reiner MARCOWITZ (reiner.marcowitz@univ-lorraine.fr)

d’ici le 26 mai 2023.

Annonce des communications retenues : 12 juin 2023

Durée des communications : 20 minutes + 20 minutes de discussion

Comité scientifique