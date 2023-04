Carrefour Algérie : dialogues d’histoire interculturelle

Summary

Les deux rencontres, dans le cadre des enseignements du doctorat en théorie et recherche éducative et sociale de l’université Roma Tre, visent à analyser, dans une perspective interdisciplinaire historico-sociologique, des moments-clé de l’histoire récente de l’Algérie (coloniale et postcoloniale), qui a représenté un carrefour culturel, politique et religieux fondamental en Méditerranée. Les deux rencontres exposent notamment les moments générationnels de réformes liées au contexte socio-politico-économique, notamment ceux qui ont touché les politiques éducatives, les flux migratoires, les acteurs, les mouvements sociaux, les élites, les intelligentsias et les identités professionnelles (12 avril) et les enjeux de la cohabitation interreligieuse et du dialogue islamo-chrétien (17 mai).