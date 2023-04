Actualité de la recherche sur les minorités nationales

Announcement

Présentation

Les minorités nationales, et plus particulièrement les mouvements régionalistes et nationalitaires qui se sont développés en leur sein sur le territoire français dans la seconde moitié du 20ème siècle, font depuis plusieurs années l’objet d’une attention renouvelée de la part des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales. Cet effort scientifique a notamment été nourri par la formulation du concept de “vague nationale des années 68”, qui permet d’étudier ces mouvements en les resituant dans une dynamique commune qui ne se limite pas au strict cadre géographique de l’Hexagone.

En rassemblant des chercheuses et chercheurs aux disciplines diverses (histoire, science politique ou encore anthropologie) et aux terrains d'enquête variées, l’ambition de cette journée d’étude est de donner à voir la richesse des élaborations scientifique en cours autour de ces questions. L'évènement se veut également un temps de réflexion collective autour des sources et des méthodes ainsi que des problématiques qui peuvent être mobilisées actuellement pour l'étude des minorités nationales.

Programme

9.30 Accueil

10.00 La politique des minorités nationales

Ornella GRAZIANI , Université de Corse De la contestation politique à la gouvernance de l'institution : trajectoires nationalistes corses.

Anthony TUTUGORO, Université de la Nouvelle-Calédonie L’institutionnalisation consentie du mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie à partir de 1988. Créer l’indépendance dans un territoire en voie de décolonisation.

11.30 Genre et minorités nationales

Camille COURGEON , Université Paris-Est Créteil Le genre dans la « vague nationale » des années 1968 en France : comparaison entre la Bretagne et l'Occitanie

Caroline TORRES, Université de Corse Mouvement féministe et nationalisme corse : clandestinités en parallèle ?

13.00 Pause méridienne

14.30 Mouvement social et minorités nationales

Catherine GOSSEZ , Université Paul-Valéry - Montpellier 3 La contribution des occitanistes à un mouvement social : la grève pour «Ladrecht»

Guillaume GENOUD , Université d'Evry / Université Paris-Saclay Syndicalisme et minorités nationales en France entre les années 60 et les années 80

Miguel DE LA FUENTE, Université du Pays basque / Université de Bordeaux Le mouvement coopératif basque : histoire et identité des coopératives au Pays basque

16.45 Mot de conclusion

17.00 Fin de la journée

Informations pratiques

Organisée par l'IDHE.S-Evry sur le campus de l'Université d'Evry, cette journée d'étude pourra également être suivie à distance, par le biais d'une visioconférence. Pour obtenir le lien de connexion, merci d'écrire directement à l'adresse de contact de l'évènement.