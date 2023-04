Colloque en hommage à Bernard Pingaud

Summary

Un colloque est organisé l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain Bernard Pingaud (1923-2020) et de l’entrée de ses archives à la Bibliothèque nationale. Auteur de douze romans, de recueils de nouvelles, récits et fragments, de plusieurs essais théoriques et critiques, Bernard Pingaud a également été un intellectuel militant, signataire du « Manifeste des 121 », co-initiateur de l’Union des écrivains en Mai 1968 et coauteur du rapport dit « Pingaud-Barreau » en faveur du prix unique du livre. Témoins et spécialistes de l’œuvre viendront éclairer ce riche parcours qui traverse le dernier demi-siècle. Divers documents audio et vidéo illustreront les interventions.