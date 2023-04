Announcement

Organisée par les laboratoires CRILLASH (UR6_2) et CRREF (UR6_3)Université des Antilles Le vendredi 28 avril 2023 à l’INSPE de l’académie de la Martinique Présentation générale

Argumentaire

Après plusieurs années d’échanges et de travaux communs, concrétisés lors de trois manifestations scientifiques (organisées par l’Université des Antilles, les INSPE de Martinique et de Guadeloupe et les laboratoires CRILLASH et CRREF) qui se sont tenues en Martinique et en Guadeloupe entre 2018 et 2022, a émergé l’idée de l’élaboration d’un « Observatoire des pratiques langagières actuelles » (O.P.L.A.). OPLA s’inscrit dans la lignée des projets visant un recueil de données permettant l’observation de la langue dans une approche (socio)linguistique, c’est-à-dire avec le souci de refléter l’usage réel. Son objectif est de renseigner l'actualité sociale et culturelle de locuteurs/-trices francophones par le prisme de leurs pratiques langagières. Il souhaite également contribuer à l'évolution des pratiques d'enseignement du français vers davantage de cohérence avec les réalités langagières telles qu'appréhendées par les élèves/apprenants. Un corpus de données orales et écrites sera recueilli sur différents terrains, chacun caractérisé par des problématiques sociolinguistiques propres afin d'illustrer des usages ordinaires dits "non-standard" en s'appuyant sur l'expérience d'un précédent projet (MPF / Multicultural Paris French). Ce corpus servira de base à l'élaboration d'une plateforme numérique à l'adresse des enseignants/formateurs permettant la consultation des données à des fins pédagogiques.Le projet OPLA est coordonné par Emmanuelle Guerin (PU, université Sorbonne Nouvelle) et regroupe des collaborations sur chaque site d’enquêtes (Antilles françaises ; Haïti ; Île de France ; Suisse). Chaque équipe, coordonnée par un responsable scientifique, se compose, pour ses membres principaux, de chercheurs en sciences du langage, en sciences de l’éducation et/ou en didactique.

Cette journée représente un premier point d’étape avec la mise en place du projet OPLA et les premières collectes de données. Elle s’organisera en deux temps : - une matinée de présentations et d’échanges avec le public (cadrage théorique et méthodologique en sociolinguistique, présentation du projet OPLA et des équipes, communications sur les représentations des enseignants et futurs enseignants sur l’intérêt de l’exploitation des pratiques langagières des élèves) ;- une après-midi sous forme de workshop plus spécialement dédiée aux échanges entre les équipes du projet OPLA, mais qui resteront ouverts au public intéressé. Ce workshop permettra aux différentes équipes de confronter les premières données récoltées et les difficultés rencontrées sur les différents points d’enquête en regard du cadrage méthodologique commun. A l’issue de ce travail, il sera possible d’établir un premier bilan et une nouvelle feuille de route. Tous les chercheurs, étudiants, enseignants et formateurs et doctorants travaillant déjà ou souhaitant travailler sur la thématique de cette journée sont invités à y participer.

Coordination

Jean-David BELLONIE, Frédéric ANCIAUX et Manuella ANTOINE

Format

La journée d’étude du vendredi 28 avril 2023 sera organisée sur le mode hybride (ou en comodalité) : en présentiel à l’INSPE de Martinique, et à distance en visioconférence.

Programme

(INSPE, Martinique et visioconférence)

Lien de connexion ZOOM : https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/82695010271?pwd=NVRnYS9wUWwvTnN5U2hsWnV6UjJtdz09

SALLE 7008h30 : Accueil, discours d’ouverture et introduction

9h : Conférence inaugurale : Françoise GADET : "Un regard rétrospectif sur le projet MPF"

: "Un regard rétrospectif sur le projet MPF" 10h : Emmanuelle GUERIN : "Présentation du projet « Observatoire des Pratiques Langagières Actuelles » / O.P.L.A."

10h45 : Pause-café

11h : Frédéric ANCIAUX / Jean-David BELLONIE / Manuella ANTOINE / Noémie FRANCOIS-HAUGRIN : "Pratiques ordinaires dans l'enseignement aux Antilles : compte rendu des ateliers de discussion avec les enseignants et futurs enseignants"

: "Pratiques ordinaires dans l'enseignement aux Antilles : compte rendu des ateliers de discussion avec les enseignants et futurs enseignants" 11h45 : Emmanuelle GUERIN : "Pratiques ordinaires actuelles et enseignement : mise en réseau des différents types de données de France hexagonale du corpus OPLA"

12h15 – 13h50 : Pause déjeuner

SALLE 233

14h -16h30 : Workshop : questionnements méthodologiques et analyse des premières données récoltées sur les différents sites

Équipe Antilles : Frédéric ANCIAUX, Jean-David BELLONIE, Noémie FRANÇOIS-HAUGRIN, Stéphane TEROSIER et Manuella ANTOINE

et Haïti : Renaud GOVAIN et Rochambeau LAINY

et France hexagonale : Françoise GADET et Emmanuelle GUERIN

et Suisse : Roberto PATERNOSTRO

16h30 – 16h45 : Pause-café

16h 45 –17h30 : Table-ronde et bilan

Conférenciers et intervenants

Françoise GADET, Professeure émérite des universités, Université de Paris Nanterre (France)

Emmanuelle GUERIN, Professeure des universités, Université Sorbonne- Nouvelle, Paris 3 (France)

Renaud GOVAIN, P.U., LangSE, Université d’État d’Haïti

Rochambeau LAINY, P.U., LangSE, Université d’État d’Haïti

Noémie FRANÇOIS-HAUGRIN, Doctorante, Université des Antilles (Guadeloupe)

Stéphane TEROSIER, Chercheur postdoctoral, Universiteit Leiden (Pays-Bas)

Autres intervenants (membres du comité d’organisation) : Frédéric ANCIAUX, Manuella ANTOINE et Jean-David BELLONIE

Comité d’organisation