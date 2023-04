Favard de Langlade Prize 2022 - The history of notarial profession

L’Institut international d'histoire du notariat lance un appel à candidature pour le prix Favard de Langlade 2023. Ce prix est destiné à couronner une œuvre récente non publiée de caractère scientifique – une thèse ou un mémoire – contribuant à une meilleure connaissance de l’histoire du notariat, français ou non.

Ce prix de 1500€ est destiné à couronner une œuvre récente non publiée de caractère scientifique - une thèse ou un mémoire - contribuant à une meilleure connaissance de l'histoire du notariat, français ou non.

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.