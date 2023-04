Politiques culturelles en Amérique latine

Announcement

Présentation

L’objectif de la journée d’étude est de promouvoir un dialogue international et interdisciplinaire entre des chercheurs et des chercheuses mais aussi des acteurs et des actrices de la culture d’Amérique latine et de France. Cet événement scientifique est organisé par Ana Valenzuela (Paris 3 - CERLIS), Alejandro Gorr (Université de Strasbourg - SAGE, Universidad de Buenos Aires - IIGG) et Baptiste Mongis (Paris 3 - CREDA, Universidad de San Martín - IDAES), tou.te.s trois doctorant.e.s en sciences sociales, et propose un espace d’échange et de réflexion sur un thème transversal en sciences humaines et sociales. L’édition inaugurale de 2023 vise à aborder les différentes approches et les débats contemporains sur la culture comme objet d’intervention publique en Amérique latine et de les faire dialoguer avec les enjeux français. L’événement sera composé de trois blocs thématiques / tables rondes et aura lieu à Paris, au Campus Condorcet, avec le soutien initial de l’Institut des Amériques.

Programme

9h. Accueil du public

9h15. Inauguration : Denis MERKLEN (Professeur de sociologie, directeur de l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine)

9h40. Présentation de la journée d’étude : Ana VALENZUELA (Sorbonne-Nouvelle, CERLIS), Alejandro GORR (Université de Strasbourg, SAGE - Universidad de Buenos Aires, IIGG) et Baptiste MONGIS (Sorbonne-Nouvelle, CREDA - UNSAM / IDAES)

10h. Table 1. Processus d’institutionnalisation et modalités d’intervention publique de la culture en Amérique latine

Modération : Alejandro GORR

Mariano Martín ZAMORANO (CECUPS/Universitat de Barcelona). “La política cultural paraguaya en el contexto latinoamericano del Siglo XX”

(CECUPS/Universitat de Barcelona). “La política cultural paraguaya en el contexto latinoamericano del Siglo XX” Elodie BORDAT-CHAUVIN (Institut d'Etudes Européennes, Paris 8). “Pensar los procesos de institucionalización y cambio de las políticas culturales. Aportaciones desde el ámbito latinoamericano”

(Institut d'Etudes Européennes, Paris 8). “Pensar los procesos de institucionalización y cambio de las políticas culturales. Aportaciones desde el ámbito latinoamericano” Guillermo VALDIZÁN (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pérou). “Formas de Estado y políticas culturales en la historia republicana del Perú”

11h. Discussion

12h. Pause déjeuner

14h. Table 2. Mobilisation des acteurs de la culture et leurs rôles dans la fabrique des politiques culturelles en Amérique latine

Modération : Ana VALENZUELA et Baptiste MONGIS

Mario MURILLO (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivie). “Extensión universitaria durante la transición democrática en Bolivia (1979-1985)”

(Universidad Mayor de San Andrés, Bolivie). “Extensión universitaria durante la transición democrática en Bolivia (1979-1985)” Victor VICH (Pontificia Universidad Católica del Perú). “Interrumpir la interculturalidad”

(Pontificia Universidad Católica del Perú). “Interrumpir la interculturalidad” Juan BRIZUELA (CAPES, UNILA, Brésil). “Emergencias culturales en Brasil. De las historias a los acontecimientos en Brasil”

(CAPES, UNILA, Brésil). “Emergencias culturales en Brasil. De las historias a los acontecimientos en Brasil” Romina SÁNCHEZ SALINAS (IMESC, CONICET, UNCuyo, Argentine). “Políticas participativas en el ámbito cultural. La disputa por la gestión de un espacio teatral comunitario en Mendoza”

15h20. Discussion

16h. Pause

16h20. Table 3. Politiques et modalités d’intervention publique de la culture, entre la France et l’Amérique latine

Modération : Mariano Martín ZAMORANO et Elodie BORDAT-CHAUVIN

Mauricio BUSTAMANTE (Universidad Nacional de Educación, Equateur). “L’UNESCO et l’institutionnalisation des politiques culturelles en Amérique latine”

(Universidad Nacional de Educación, Equateur). “L’UNESCO et l’institutionnalisation des politiques culturelles en Amérique latine” Federico ESCRIBAL (UNA/UNTREF, Argentine). “El vector del federalismo en los discursos en torno a la política cultural. Análisis de la descentralización, desde la experiencia francesa (y sus análisis posteriores)”

(UNA/UNTREF, Argentine). “El vector del federalismo en los discursos en torno a la política cultural. Análisis de la descentralización, desde la experiencia francesa (y sus análisis posteriores)” Yohann TURBET DELOF (Université Sorbonne Nouvelle - LIRA). “Pérou - France : des politiques culturelles entre dialogues et contradictions”

17h20. Discussion

18h. Conférence de clôture : Eduardo NIVÓN BOLAN (Docteur en anthropologie, UAM, Mexique)

18h30. Fermeture de la journée d’étude : Ana VALENZUELA, Alejandro GORR et Baptiste MONGIS

Informations pratiques

pour participer en hybride, demander le lien à : policultamla@gmail.com

Organisation

Ana VALENZUELA, Alejandro GORR, Baptiste MONGIS