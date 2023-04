De Dieudonné à Kanye West

Announcement

Présentation

Depuis les années 2010, de nombreux observateurs évoquent une recrudescence de l’antisémitisme. Cette dynamique est portée par un « nouvel antisémitisme », aux contours souvent mouvants et imprécis, aux contenus idéologiques éminemment fluides, et qui traverse les clivages traditionnels politiques gauche-droite. En parallèle, émergent aussi de nouvelles sphères où les préjugés anti-Juifs se déploient : une étude de l’AJC révèle ainsi que près de 70% des Juifs ont été victimes d’antisémitisme sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis. En France, ce chiffre oscille autour de 46% en 2022 (par rapport à 29% en 2019).

Mais le Web social n’a pas seulement offert de nouveaux espaces pour l’expression de l’antisémitisme, il a encouragé un renouvellement du langage même de la haine anti-Juive. Avec un opportunisme qui caractérise son histoire multiséculaire, l’antisémitisme a exploité le potentiel de viralité offert par Internet et les réseaux sociaux : viralité de nouvelles formules courtes et percutantes (telles que la question rhétorique « Mais Qui ? », viralité d’un langage codé utilisant souvent l’ironie, l’humour où les références de pop-culture ( « Chauds Ananas », « dragons célestes », etc.), viralité enfin des leaders d’opinion (tels que le comédien Dieudonné, le polémiste Alain Soral ou, à l’international, le rapper Kanye West) qui transforment, parfois littéralement, l’antisémitisme en un spectacle offert à des publics de plus en plus jeunes et influençables.

Face à ces réalités, le projet international de recherche « Decoding Antisemitism », rattaché au Centre de Recherche sur l’Antisémitisme de l’Université Technique de Berlin, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah, l’AJC Paris et Conspiracy Watch, organise une table ronde pour échanger autour du thème de l’antisémitisme numérique dans le contexte français.

Interventant·es

Rudy Reichstadt (Conspiracy Watch/Fondation Jean Jaurès),

(Conspiracy Watch/Fondation Jean Jaurès), Karel Francapane (UNESCO),

(UNESCO), Laura Ascone (TU Berlin),

(TU Berlin), Alexis Chapelan (EHESS/TU Berlin),

(EHESS/TU Berlin), Chloé Vincent (TU Berlin).

Modération : Anne-Sophie Sebban-Becache, directrice de l’AJC Paris.

Informations pratiques

Inscription en suivant ce lien.

Détails pratiques :

12 MAI 2023, de 15H à 17H

MÉMORIAL DE LA SHOAH, 17 rue Geoffroy-l'Asnier, 75004 Paris