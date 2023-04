Announcement

Argumentaire

Ce colloque vient couronner les travaux menés depuis deux ans, dans le cadre du séminaire qui porte le même intitulé. Il s’en est dégagé que les différentes questions relatives au thème de l’interdit ont fait l’objet de plusieurs travaux de recherche dans des disciplines diverses (histoire, sociologie, philosophie, anthropologie etc.) selon des approches qui se complètent, se croisent ou parfois se contredisent, pour une meilleure compréhension de la problématique proposée. Source d’inquiétude des esprits, ce thème demeure pertinent, car il est l’objet d’un questionnement constant de la part des chercheurs. En effet, ce thème touche en profondeur la vie sociale collective et individuelle au passé et au présent. L’interdit a un poids indéniable tant sur la l’individu que sur les sociétés humaines comme l’a si bien défini le sociologue Michel Fize « il est la négation de la liberté absolue et l’expression de l’autorité de la société pour imposer un ordre établi selon des valeurs construites durant le temps ». Nous pensons aussi qu’il est l’expression d’une catégorie sociale ou d’une autorité politique, religieuse ou autre. Son ampleur pourrait varier d’une civilisation à l’autre et d’un espace à l’autre.

L’historien, à son tour, se pose des questions multiples et des problématiques diverses à propos de l’interdit à travers l’histoire. Parmi celles-ci, nous proposons la problématique de l’interdit entre la théorie et la pratique dans les sociétés islamiques au moyen âge. La théorie, on la retrouve dans la pensée traduite dans les discours, les textes, la législation, les décisions du pouvoir politique, mais aussi dans les mentalités, les valeurs sociales, etc… Quant à la pratique, elle prend forme dans le vécu quotidien à travers les actes, les décisions et les réactions de la société ou celles des autorités. L’interdit dans la société, est-il respecté dans la pratique ? Dans les sociétés islamiques, par exemple, des interdictions relatives au tabou sexuel, à l’alcool ou au commerce illicite ont-elles été respectées dans la pratique ?

Par ailleurs, nous nous proposons de renouveler nos questionnements et les problématiques avec un nouveau regard qui s’ouvre sur d’autres disciplines comme l’anthropologie, l’archéologie, la sociologie, la philosophie, la psychologie etc. Ainsi, l’appel à communication s’adresse à tous les chercheurs, en particulier les médiévistes, intéressés par la thématique de l’interdit, autour des axes suivants :

Les concepts

Les origines des interdits et leur évolution

L’interdit, un fait sociétal: tabous sexuels, ségrégations sociales et interdit, interdit et traditions vestimentaires et culinaires…

L’interdit, un fait religieux : le sacré et l’interdit, le fiqh et l’interdit, les pratiques religieuses et l’interdit

L’interdit dans la vie socio-économique : dans les transactions économiques, tels que les ventes prohibées, la circulation de la mauvaise monnaie…

L’interdit et le pouvoir politique: Les interdits à caractère politique, l’interdit dans les espaces publics, les décisions à caractère social prises par les autorités…

Calendrier

Les propositions de participation devront être envoyées à l’adresse suivante:

lab.maim@gmail.com

au plus tard le 25 mai 2023.

La réponse concernant les propositions retenues sera envoyée avant le 15 juin 2023

Les dates de la tenue du colloque : 28, 29 et 30 septembre 2023

Comité d'organisation

Le Président:

Salah Baïzig, Université de Tunis

Membres:

Mohamed Jaouadi, Université de Tunis

Hend Guirat, Université de Tunis

Asma Amara, Université de Sousse

Hana Waz, Institut National du Patrimoine à Tunis

Ali Ouni, Université de Sfax

Comité Scientifique