Présentation

Afin de surmonter l’aporie d’une essentialisation de la notion de populisme, il apparaît pertinent de chercher à cerner le style populiste, entendu comme une stratégie spécifique de conquête et d’exercice du pouvoir caractérisée par l’appel au peuple et l’abolition de l’écart entre gouvernants et gouvernés.

L’objet de la présente journée d’études consiste ainsi à interroger les postures par lesquelles un parti ou un.e responsable politique entend montrer sa distance avec les élites tant conspuées et sa proximité avec les franges de la population tenues pour les plus enclines à succomber aux élans de l’affect et aux plaisirs de l’outrance.

Axée sur les formations à l’extrême droite du spectre politique, la journée d’études associera politistes et civilisationnistes, spécialistes de différentes aires culturelles, pour proposer un regard croisé sur les pratiques et esthétiques du national-populisme en Europe occidentale et chercher à déterminer les ressorts de mobilisation communs par-delà les spécificités nationales.

Pour participer a l'évènement à distance, contactez : fairepeuple@gmail.com

Programme

0H30-11h Accueil et ouverture de la journée d’études

11h-11h45

Conférence inaugurale « La mise en scène populiste et ses effets performatifs sur la représentation politique »

Paula DIEHL

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Allemagne

11h45-12h

Commentaire

Philippe J. MAAREK

Université Paris-Est Créteil

12h-12h30 Discussion

12h30-14h Déjeuner

14h-14h30

« Une pinte, une cigarette et quelques insultes : comment Nigel Farage a bousculé les codes traditionnels de la politique britannique et construit son image de leader populiste de droite »

Laetitia LANGLOIS

Université d’Angers

14h30-15h00

« Le genre du national-populisme : le cas allemand »

Valérie DUBSLAFF

Université Rennes 2

15h-15h20 Discussion

15h20-15h30 Pause

15h30 – 16h00

« 50 nuances de brun. Le national-populisme au prisme de l’iconographie politique »

Marie-Alexandra SCHNEIDER

Université Paris-Est Créteil

16h00 – 16h30

« Inte som alla de andra. Le style populiste scandinave »

Frédérique HARRY

Sorbonne Université

16h30-16h50Pause

16h50-17h20

Synthèse et commentaire

Alexandre DÉZÉ

Université de Montpellier

17h20-17h30

Clôture de la journée d’étude

Organisation

Marie-Alexandra Schneider

Maîtresse de conférences en Études germaniques à l'UFR LLSH de l'UPEC

Valérie Dubslaff

Maîtresse de conférences à l'Université Rennes 2