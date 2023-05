Pétropolitiques aux suds

Summary

Avec le concept de pétropolitiques, il s’agit d’aller au-delà des théories de la rente pour analyser la réalité multiforme des pays pétroliers des suds, en prenant en compte non seulement la dépendance aux exportations et l’exposition à des chocs externes, mais également les impacts de l’extraction des hydrocarbures sur l’économie, la société, les territoires. Ce dossier étudie ce que le pétrole, défini comme un fait social total, fait aux pays extracteurs des Suds, en Afrique et Amérique latine, selon trois axes de réflexion : la soutenabilité des modèles politiques, économiques et sociaux de ces pays ; les savoirs spécifiques générés dans ces pays pour faire face aux impacts multiples du pétrole ; la transformation des territoires et les luttes sociales et politiques liées à l’exploitation de cette énergie fossile.