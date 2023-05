Architectures du sport en France, 1940-1995

Ce numéro spécial du Bulletin Docomomo France s’intéresse aux architectures conçues pour répondre aux programmes d’activités sportives, et ce, depuis les plans de reconstruction élaborés durant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin du second septennat du Président Mitterrand en 1995.

À la suite d’un second numéro spécial qui étudiait les immeubles de grande hauteur construits en France à partir de l’après-guerre et à l’approche des Jeux de la XXXIII e olympiade de Paris au mois d’août 2024, le comité éditorial de Docomomo France souhaite engager une réflexion sur un thème architectural longtemps trop rarement traité par la recherche, et qui fait actuellement l’objet d’études dans nombre de régions françaises.

Docomomo France est la section française de Docomomo international, ONG pour l’étude, la défense et la valorisation de l’architecture du XXe siècle. Outils de connaissance et de diffusion des savoirs sur le patrimoine architectural du XX e siècle, les numéros spéciaux du Bulletin Docomomo France (relancé en 2017) sont publiés sous format papier par les Éditions Hermann puis, à l’épuisement des stocks, sous format numérique sur le site de Docomomo France. Les numéros spéciaux sont par ailleurs systématiquement traduits en anglais, en version papier puis numérique.

Bien que les années 1930 aient connu le développement significatif de grands programmes d’architecture sportive – avec notamment le Front populaire –, il faut attendre la période de l’après-guerre pour voir se mettre en place, en France, une véritable politique de construction destinée à encourager la pratique sportive. À cette époque en effet, la démocratisation des loisirs et du sport, soutenue par la forte croissance démographique, s’est imposée autant en ville que dans les campagnes où se sont exprimées de véritables politiques sportives avec la construction d’équipements sportifs de proximité – à l’instar de l’opération des « 1000 piscines ». L’architecture se devait ainsi, dans le cadre sportif également, de répondre aux enjeux sociaux désormais très pressants sur le territoire. De même, durant cette période, des équipements d’ampleur ont été programmés. Pour certains, il s’agissait de reconstructions, pour d’autres de réalisations nouvelles. Les grands évènements sportifs, à l’instar des XVI es Jeux olympiques d’hiver d’Albertville (1992), ont été des moteurs significatifs de la création architecturale sportive, tout comme la décentralisation décidée au début des années 1980. Dans tous les domaines de son expression, et notamment à l’échelle locale, l’histoire montre que l’architecture du sport a bien souvent connu le jeu d’influences politiques.

