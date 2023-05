Femmes mémorialistes sous l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècles)

Announcement

Présentation

Le colloque « Femmes mémorialistes sous l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècle) », qui se tiendra les 25 et 26 mai à l’Université de Montréal, sera consacré à l’étude des Mémoires rédigés par femmes au cours des trois siècles de l’époque moderne.

La réflexion que vise à alimenter ce colloque part du constat que les femmes sont minoritaires parmi les mémorialistes d’Ancien Régime, quoique de plus en plus nombreuses avec le temps, et doivent faire face à des obstacles comparables. Les communications chercheront à se demander s’il est possible de ressaisir les Mémoires par le biais du genre, entendu comme construction culturelle et sociale de la différence des sexes, en s’attachant spécifiquement à ceux composés par des femmes. L’attention se portera sur différents aspects de ces textes : leurs modalités d’énonciation et de présentation de soi, qui permettent de construire un rapport légitime à l’écriture ; leur matière narrative, les rapports à la foi, à la politique et aux événements historiques qu’ils thématisent, les formes de sociabilité qu’ils évoquent ; l’intertextualité et les hybridations formelles qui les caractérisent, notamment avec le genre romanesque ; les modalités de leur diffusion et de leur publication, les discours et les stratégies éditoriales qui les constituent en œuvre ou en interrogent la valeur.

Programme

Jeudi 25 mai

9h. Accueil des participant.e.s et du public

9h15. Introduction par Marc Hersant, Judith Sribnai et Alicia Viaud

Rapports au pouvoir

Présidence : Pascal Bastien (UQAM)

9h30. Marc Hersant (U. Sorbonne Nouvelle) : « Énonciation féminine et représentation de la femme de pouvoir dans les Souvenirs de Madame de Caylus »

10h30. Discussion

10h45. Pause-café

Mémoires et fiction

Présidence : Mélinda Caron (TELUQ)

11h. Caroline Biron (U. de Nantes) : « Au miroir de la fiction : dire et se dire en tant que femme dans les Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière (1671-1674) de Madame de Villedieu »*

12h. Discussion

12h15. Dîner

Affirmation de soi

Présidence : Jean Garapon (U. de Nantes)

14h. Emmanuèle Lesne-Jaffro (U. Clermont-Auvergne) : « Voix de l’affirmation de soi et émotions dans les mémoires d’Antoinette Micolon, Jeanne de Belcier et Madame Guyon »*

15h30. Discussion

15h45. Pause-café

Élaboration d’une légitimité

Présidence : Ersy Contogouris (U. de Montréal)

16h. Caroline Trotot (U. Gustave Eiffel) : « Le cabinet, lieu stratégique des Mémoires de Marguerite de Valois »

17h. Discussion.

Vendredi 26 mai

9h. Accueil des participant.e.s et du public

Ambition(s) au féminin

Présidence : Nadine Kuperty-Tsur (U. de Tel-Aviv)

9h30. Adélaïde Cron (U. Sorbonne Nouvelle) : « Les récits de vocation dans quelques mémoires féminins d’Ancien Régime »*

10h30. Discussion

10h45. Pause-café

Écriture de l’histoire et expression de la foi

Présidence : Lucie Desjardins (UQAM)

11h. Nadine Kuperty-Tsur (U. de Tel-Aviv) : « Genre, témoignage et religion dans les Mémoires de Charlotte Duplessis-Mornay »*

12h. Discussion

12h15. Dîner

Conceptions du féminin

Présidence : Sophie Ménard (U. de Montréal)

14h. Christine Hammann (U. de Haute-Alsace) : « Les ravissements de Charlotte Louise von Heyden, comtesse de Schwerin »*

15h. Discussion

15h15. Pause-café

Politiques éditoriales

Présidence : Damien Zanone (UPEC)

15h30. Fanny Boutinet (U. Lyon 3-Jean-Moulin) : « Les généalogies éditoriales des Mémoires féminins du XVII e siècle : construction et affirmation d’une intertextualité générique et genrée »

16h30. Discussion

16h45. Quelques mots de conclusion

Informations pratiques

25 et 26 mai 2023 – Université de Montréal – Carrefour des arts et des sciences (C-2059)

Pavillon Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant, Montréal QC H3T 1N8

Les communications suivies d’un astérisque se dérouleront en visioconférence.

L’ensemble du colloque peut être suivi en ligne grâce au lien suivant : https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZAqduiprD0jG9REcGjSW3KXibMkjOb82k2V

Organisation

Marc Hersant (Université Sorbonne Nouvelle), Judith Sribnai (Université de Montréal) et Alicia Viaud (Université de Montréal)