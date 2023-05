Announcement

Argumentaire

Le bassin méditerrannéen riche de ses cultures millénaires et ses habitudes ancestrales, constitue une entité géogra phique qui partage, entre autres, un remarquable patrimoine culinaire. C’est d’ailleurs à juste titre qu’on parle de cuisine méditerranéenne pour distinguer les spécificités communes aux pays de deux rives. Ces spécificités sont influencées par des facteurs climatiques, géographiques, humains etc). C’est aussi dans ce même sens que les habi tants de ces pays sont connus comme de grands consommateurs d’huile d’olive, de céréales, des légumes et de fruits. Les épices, quant à elles, constituent un important atout qui à la fois révèle un savoir-faire transmis en héritage dans les générations et qui reste ouvert à toute innovation enrichissante.

La thématique de ce colloque centrée sur le Patrimoine culinaire dans le bassin méditerranéen est l’occasion de s’interroger, au travers des différentes disciplines, sur la richesse, la diversité et l’originalité des cuisines dans les pays des deux rives de la Méditerranée. Elle permettra aux participants de :

Voir comment se crée, à travers les discours et les initiatives, la volonté, à la fois, de sauvegarder ce patrimoine et de l’ouvrir à l’échange, à l’innovation.

Montrer comment la sauvegarde de ce patrimoine est de nos jours devenue un enjeu socioéconomique, culturel et environnemental.

Voir comment les différents volets de ce patrimoine (international, national et régional) sont abordés par les littératures, les arts et les sciences humaines.

Analyser le traitement que lui réservent les arts et les artistes

Souligner la place et la diffusion (dans l’espace social et médiatique) les multiples représentations du patrimoine

Il est important de rappeler ici qu’à côté des recherches académiques sur l’art culinaire méditerranéen, il y a le rôle considérable que joue de nombreuses associations qui, à leur tour, s’activent pour sauvegarder ce patrimoine en organisant des rencontres, des séminaires, des journées de dégustation etc. C’est pour cela que les organisateurs du colloque proposent pour les journées (3, 4 et 5 novembre 2023) deux volets : le volet académique et le volet associatif.

Voici quelques axes qui pourraient être abordés

La dynamique agro-alimentaire et les pratiques culinaires La patrimonialisation du culinaire et ses enjeux dans le développement local et l’attractivité touristique. L’art culinaire et le patrimoine culturel immatériel de l’humanité. L’art culinaire entre la tradition et la créativité Les paysages socio-culturels et le phénomène de la dégustation des produits locaux Le patrimoine culinaire dans les littératures et les arts méditerranéens Le patrimoine culinaires dans les médias (compétitions, challenges, exigences etc) Ces axes ne sont loin d’être Les autres propositions pertinentes seront les bienvenues. Elles doivent néanmoins se rattacher aux domaines suivants : La littérature, les sciences humaines (histoire, sociologie, géographie etc) et les arts La diététique La culture des produits (entre la tradition et le Bio) Le développement (local, régional, national) La gestion du patrimoine culinaire

Modalités à retenir

Les propositions (300 mots) accompagnées d’une brève notice de présentation, sont à envoyer à l’adresse suivante : ksira.gleya@gmail.com

avant le 15 juin 2023.

Réponses du comité: 15 juillet 2023

Dates du colloque : 3, 4 et 5 novembre 2023

Langues du colloque : arabe et français

Comité d’organisation