À l’heure où s’instituent les « humanités environnementales », ce colloque invite à un renouvellement écopoétique des études consacrées à la foisonnante poésie verte de la Renaissance : interroger les formes poétiques qui rendent visibles le monde naturel et ses interactions avec les humains. En faisant le choix d’associer des approches formelles et des approches écocritiques, nous souhaitons comprendre autrement, de manière plus complète peut-être, les représentations poétiques de la nature de la seconde moitié du XVIe siècle.

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.