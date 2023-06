Histoire de feux, feux dans l’histoire

Announcement

Appel à communication pour un colloque organisé dans le cadre du projet GOLIAT (Groupement d’Outils pour la Lutte Incendie et l’Aménagement du Territoire) porté conjointement par les UMR SPE et LISA de l’Université de Corse. Le colloque est prévu le 24,25 et 26 octobre 2023 à Corte.

Argumentaire

L’actualité récente, et les interrogations sur le changement climatique semblent remettre la question du risque incendie au cœur des préoccupations. L’été 2022 a vu des incendies d’ampleur qui, surtout, ont frappé des régions autres que celles habituellement exposées. Les plus importants en Gironde ont fait écho à un terme très utilisé dans la sphère médiatique : celui de Méga-feu. L’humanité rentrerait-elle dans une ère particulière, celle du Pyrocène ? (Zask, 2019, Pyne, 2021) Pourtant, le feu l’accompagne depuis fort longtemps. Il fut, et est encore dans de nombreux endroits, un outil essentiel de mise en valeur agricole (Sigaut, 1975). Cet aspect est étudié fréquemment par de nombreux chercheurs : les archéologues (Guilaine 1991), mais aussi par les forestiers, agronomes, géographes (RFF 1990). Les travaux historiques sur les incendies sont plus rares (GHFF 1993 ). Il n’existe pas en français d’équivalent à l’ouvrage de Stephen Pyne (Pyne 1997) qui présente une histoire générale et mondiale des feux de végétation. Pourtant, ils sont un objet d’étude historique et anthropologique indéniable. Les changements de la société rurale sont essentiels pour comprendre les évolutions du phénomène incendiaire (Rinaudo 1988). Le feu, outil de gestion de l’espace agraire ou pastoral devenant alors un « sinistre » (Chalvet 2023). Les représentations sont aussi à étudier. Il en va ainsi de celle d’un passé où l’homme entretenait une relation équilibrée avec son environnement, « âge d’or » supposé qui résiste peu à l’étude historique (Amouric 1992). Diverses pistes de travail peuvent être suivies. Premièrement, en lien avec l’anthropologie, le feu doit être replacé dans les pratiques agraires et pastorales (Métailié 1981). Il s’agit d’analyser les savoirs liés au feu et les usages liés à l’occupation des sols, dont le défrichement. Il s’agit aussi de s’intéresser aux diverses tentatives de fournir un encadrement juridique ou institutionnel aux usages des feux, entre interdiction et pratique surveillée (Jean, 2018). Puis, essayer de connaître les motivations des incendiaires, même s’il convient de se méfier des discours et des représentations. Ainsi, en Corse jusqu’au milieu du XIXe siècle, les pratiques d’écobuage des cultivateurs sont principalement dénoncées comme causes des incendies par les autorités. Puis, dans la seconde moitié de ce même siècle, ce sont les bergers qui deviennent les coupables désignés. Or, par-delà le discours de la presse et des autorités, cette accusation reste à vérifier et à contextualiser. Dans les motivations supposées, une attention particulière sera accordée à l’expression d’une « discorde » (Caron, 2006), et notamment comme un moyen de résistance au contrôle étatique sur les espaces forestiers (Plarier 2019).

Il conviendra de s’intéresser aux moyens utilisés pour combattre les flammes. Dans le passé, l’absence de moyens mécaniques faisait du contre-feu un outil fréquemment utilisé. Or, tout un ensemble de savoir-faire était là aussi à l’œuvre. Son abandon dans la lutte anti-incendie est aussi à analyser.

Mais la lutte contre le feu est surtout une question de prévention contre un risque dont la construction a été un processus socio-historique (Chalvet, 2016). Au-delà de l’omerta reprochée à la population et des clichés stériles, les initiatives se sont multipliées dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation pour lutter contre les incendies et leurs causes (Vilain-Carlotti, 2015). Parmi celles-ci, le brûlage dirigé a été, et est toujours, l’objet de vifs débats (Delogu, 2013).

Enfin, si le terme de « Méga-feux » est fréquemment utilisé aujourd’hui, ce néologisme risque d’occulter que dans le passé également, il y a eu des feux catastrophiques et meurtriers. Lors des incendies de Gironde, le feu de 1949 a été constamment rappelé (Cubero, 2019). Comprendre le mécanisme de ces méga-feux historiques est aussi un objectif pour les historiens.

Le champ spatial et temporel choisi pour ce colloque est large. Il est centré sur l’ensemble du Bassin méditerranéen durant les périodes moderne et contemporaine. Cependant, dans une logique comparatiste, d’autres espaces et d’autres époques pourront être évoqués.

Les communications proposées pourront s’articuler autour des quatre axes suivants :

Les pratiques du feu dans l’espace rural et pastoral et les tentatives juridiques pour les encadrer.

Les causes des incendies : imprudence, vengeance, résistance.

La construction du risque et les réponses apportées en terme de lutte et de prévention.

Les feux d’ampleur catastrophique dans le passé : histoire et mémoire.

Modalités de contribution

Les interventions, d’une durée de 20 minutes, seront faites prioritairement en français, d’autres langues sont possibles (italien, espagnol, anglais). Merci d’envoyer vos propositions en français (500 mots maximum) accompagnées d’une note biographique à : guerrini_g@univ-corse.fr

La date limite pour l’envoi des propositions est fixée au 25 juin.

Une réponse sera adressée aux auteurs le 03 Juillet 2023.

Comité d’organisation

Fogacci Tony, PU, anthropologie, Université de Corse Pasquale Paoli

Jouffroy Denis, MCF, histoire moderne et contemporaine, Université de Corse Pasquale Paoli

Van Cauwerlaert-Marchi Vannina, MCF HDR, histoire médiévale, Université de Corse Pasquale Paoli

Castellani Letizia, PRCE, Docteur en histoire moderne, Université de Corse Pasquale Paoli

Guerrini Gilles, PRCE, Doctorant en histoire contemporaine, Université de Corse Pasquale Paoli

