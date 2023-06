Announcement

Présentation

Les agriculteurs et agricultrices sont confronté.e.s à des injonctions croissantes visant à écologiser leurs pratiques. En France, cette tendance est institutionnalisée par la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014 qui fixe comme orientation des politiques agricoles la transition dite « agro-écologique ». Néanmoins, au-delà des dimensions strictement agronomiques, la transition agro-écologique pose également la question, encore peu traitée à ce jour, de la dimension humaine et sociale de ce processus. Le changement de pratiques agricoles s’accompagne en effet d’une transformation du rapport au métier agricole et au travail, qui peut engendrer des effets sur la santé, que ce soit à travers une modification de la charge horaire, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail, ou bien par une modification des pénibilités proprement dites. Cette journée d’étude, organisée dans le cadre du programme de recherche TraSAD, se propose ainsi d’explorer ce que la transition agro-écologique – observée à l’échelle des exploitations – fait aux exploitant.e.s et aux salarié.e.s en matière d’évolution des conditions de travail et d’impact sur leur santé physique et mentale. Elle s’intéressera plus particulièrement au cas du secteur vitivinicole à partir d’une comparaison entre trois régions (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Grand Est) et d’une mobilisation de différentes méthodes et différents domaines de la sociologie (sociologie des mondes, agricoles, sociologie du travail, sociologie des parcours professionnels, etc.). Plus largement, il s’agira d’étudier comment et dans quelle mesure la transformation des conditions du travail agricole contribue à freiner ou favoriser le développement et la pérennisation des pratiques agro-écologiques.

Journée d’étude organisée dans le cadre du programme de recherche « Du travail soutenable en agriculture durable » (TraSAD, 2020-2023) avec le soutien de la Mutualité Sociale Agricole

Programme

9h00-9h30 Accueil des participant·es

9h30-9h45 Introduction : Penser les transformations des conditions de travail dans les exploitations entamant une transition agro-écologique et leurs effets sur la santé des exploitant·e·s et des salarié·e·s. Delphine Thivet (Université de Bordeaux, Centre Emile Durkheim), Samuel Julhe (Université de Clermont Auvergne, Lescores)

9h45-10h45 Session 1 : La transition agroécologique saisie au prisme des certifications agro-environnementales

Présidente : Marie-France Garcia-Parpet (INRAE, CESSP)

Océane Carneiro (Université de Reims, CEREP), Benoît Leroux (Université de Poitiers, GRESCO), « Viticulture durable » et conditions de travail : le cas la Viticulture Durable en Champagne (VDC) et de la certification HVE

Projection d'un essai documentaire réalisé avec la collaboration de Sébastien Jousse (Les yeux d'Izo) et du programme TRANSAGRINA, Changer le vin, changer le travail ?

10h45-11h15 Session 2 : Les effets ambivalents de la transition agroécologique sur les conditions de travail et de santé des exploitant·e·s

Marie Doga (Université Paul Sabatier - Toulouse 3, CRESCO), Émilie Salaméro (Université Paul Sabatier - Toulouse 3, CRESCO), Transitions et atteintes diffuses à la santé : le cas des exploitant·e·s

11h15-11h30 : Pause

11h30-12h00 Session 3 : Des territoires viticoles qui s’écologisent : l’intérêt d’une approche territoriale et comparée

Présidente : Camille Hochedez (Université de Poitiers, Ruralités)

Frédérique Célérier (Docteure en géographie, enseignante en lycée), Vignerons bio et territoires, entre intégration et fragmentation. Analyse de quelques exemples bordelais et rhodaniens

12h00-13h30 : Déjeuner

13h30-14h00 Session 4 : Les effets ambivalents de la transition agroécologique sur les conditions de travail et de santé des salarié·e·s

Présidente : Agossè Nadège Degbelo (INRAE, ETTIS)

Ibrahima Diallo (Université de Bordeaux, Centre Emile Durkheim), Nicolas Roux (Université de Reims, CEREP), Salarié·e·s agricoles : l’emploi et le travail avant tout ?

14h00-14h30 Session 5 : Les représentations du travail viticole chez les professionnel·e·s de la prévention des risques et de la santé au travail

Président : Giovanni Prete (Université Sorbonne Paris Nord, Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux Science sociales, Politique, Santé)

Samuel Julhe (Université de Clermont Auvergne, Lescores), Comment les caisses MSA appréhendent elles les risques et les pénibilités ? La vitiviniculture vue au prisme des spécialités professionnelles en prévention-santé au travail

14h30-16h00 Table-ronde animée par Anne-Laure Chouin (France-Culture)

Avec la participation de :

Maryse Aio , responsable RSE à la MSA

Denis Baro , Président de la Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine, Président Caves de Rauzan et viticulteur

Gilles de Bollardière , Directeur technique d'Ampelidae (Vignoble Haut Poitou), membre du conseil d'administration d'Interbio Nouvelle-Aquitaine, viticulteur

Sylvie Dulong , co-présidente de Bio Nouvelle-Aquitaine, viticultrice bio en Gironde

Emmanuel Février , Responsable des Vignerons Indépendants de Charentes

, Responsable des Vignerons Indépendants de Charentes André Lanusse, Secrétaire adjoint à l’Union locale CGT du Médoc et secrétaire du CSE du château Calon-Ségur (Saint-Estèphe)

16h00-16h15 : Pause

16h15 -17h00 : Conclusion et perspectives François Purseigle (Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse, AGIR)

Informations pratiques

Sciences Po Bordeaux, Amphithéâtre Aliénor d’Aquitaine (RdC, Zone A, A.020), 11 Allée Ausone, 33600 Pessac.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Transport : tram B, arrêt Montaigne-Montesquieu