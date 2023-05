Announcement

Contexte

Le mercredi 24 mai, dans la salle de réunion de la Bibliothèque Beato Pellegrino, à partir de 9h00, se tiendra le deuxième volet du Colloque international Des histoires mêlées : raconter la migration algérienne en France de la guerre d'Algérie à nos jours, dans le cadre du Séminaire Richesses de la Francophonie : textes patrimoines cultures des littératures francophones de l'Université de Padoue.

La journée d'étude se veut un espace de réflexion collective sur la formation d'une mémoire des migrations franco-algériennes contemporaines, interrogeant en parallèle la littérature et l'histoire de l'Europe contemporaine, avec ses dettes oubliées, ses valeurs fondamentales et ses frontières mobiles.

L'événement est cofinancé par le Département d'études linguistiques et littéraires de l'Université de Padoue, l'Ambassade de France en Italie et l'Institut français Italia (Cassini Senior Call for Proposals 2022 - Funding for the organization of scientific research activities from a Franco-Italian perspective, "Axe : Migration en Europe : aspects culturels, historiques et socio-économiques "). La conférence est organisée en collaboration avec les "Rencontres francophones" et sera accompagnée d'une exposition bibliographique organisée par la Bibliothèque Beato Pellegrino.

Programme

9h00 - Ouverture : Francesca Dainese (Université de Padoue)

9h30 - Présidence : Anna Bettoni (Université de Padoue)

Carlo Fumian (Université de Padoue) Il cuore nero della guerra d'Algeria

Andrea Brazzoduro (Université de Naples l'Orientale) Algeria-Francia. Sull'utilità e il danno della memoria per la vita

11h30 - Présidence : Marika Piva (Université de Padoue)

Catherine Brun (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) Effacements, discrétions, désintégrations : les revers de l'assimilation selon Faïza Guène

Léa Nyingone (Université de Lorraine) Immigration algérienne en France : état d'âmes des enfants de l'exil dans Les Funambles et La Part du Sarrasin

13h00 - Conclusion des travaux

Modalité de participation

Pour plus d'informations et le zoom d'inscription : francesca.dainese@unipd.it

Divers

Affiche de l'événement : https://richessesfrancophonie.disll.unipd.it/2023/02/15/des-histoires-melees-raconter-la-migration-algerienne-en-france-de-la-guerre-dalgerie-a-nos-jours/

Affiche du séminaire : https://richessesfrancophonie.disll.unipd.it/wp-content/uploads/2023/03/def_affiche_2023_Richesses_francophonie-mars-2023.pdf