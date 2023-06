Revue l’Année du Maghreb - varia

Announcement

Présentation

L’Année du Maghreb a succédé à L’Annuaire de l’Afrique du Nord (1962-2003) dont la première parution aux Éditions du CNRS remonte à 1962. Elle est publiée avec les principaux soutiens de l’Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM, UMR 7310, CNRS/Aix-Marseille Université) et de l’Institut des Sciences humaines et sociales du CNRS (InSHS/CNRS). Elle bénéficie aussi de l’appui financier du Centre Norbert Elias (UMR 8562), de l’Institut de recherches sur le Maghreb contemporain (IRMC, Tunis).

Cette revue pluridisciplinaire accueille des travaux originaux de sciences sociales sur le Maghreb, valorisant l’approche de terrain et le travail sur des sources inédites. À partir de ces études situées, nous entendons proposer une lecture toujours plus vaste sur la place du Maghreb dans le monde mais aussi de la place du monde dans cette région.

Au rythme de deux publications par an, chaque volume de L’Année du Maghreb est constitué d’un dossier de recherche thématique faisant écho tant à l'actualité qu'aux débats pluridisciplinaires en cours dans le champ des sciences sociales. La livraison de juin accueille des Varias et des travaux de jeunes docteur.e.s accompagnés par le comité de rédaction dans le cadre d’un atelier d’écriture. La livraison de décembre propose une analyse de l’actualité sociale et politique en Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie, appuyée d'un ou plusieurs « gros plans » ouverts notamment aux questions culturelles, économiques, juridiques ou de relations internationales qui traversent les sociétés du Maghreb.

Parce que L’Année du Maghreb donne aussi à entendre et à analyser les mouvements sociaux, les mobilisations populaires et les protestations des sociétés du Sud de la Méditerranée, et leur prolongement dans les sociétés européennes, et au-delà, notre revue est au cœur des débats publics et offre des pistes de lecture à un lectorat fidèle à travers le monde. C’est pourquoi L’Année du Maghreb est accessible en ligne, sans embargo dans le cadre du programme OpenEdition Freemium qui permet la prise de connaissance immédiate, et dans leur intégralité, des textes les plus récemment publiés.

Ouverte à des contributions en français, en arabe ou en anglais, et développant une importante politique de traduction, elle entend participer à l'animation et à la consolidation d'un réseau international de chercheur.e.s en sciences sociales travaillant sur le Maghreb contemporain.

Modalités de contribution

L'Année du Maghreb accueille des articles de Varias et des travaux en cours : ces articles inédits, nourris d'enquêtes empiriques, doivent relever d'une des disciplines des sciences sociales et avoir trait à des problématiques de recherches liées au Maghreb ou en lien avec cette région.

Les consignes aux auteur.e.s peuvent être consultées sur le site de la revue : https://journals.openedition.org/anneemaghreb/259

Vos propositions d'articles sont à envoyer par courriel à l'adresse suivante : lanneedumaghreb@gmail.com

avant le 1er octobre 2023.

Évaluation

Pour un article spontané ou varia (10% des articles) : la sélection se fait au fil des arrivées. Le/la ‎chargé.e de suivi et les deux rapporteur.e.s sont désignés par la rédactrice en chef adjointe après ‎avis des autres membres du comité éditorial et une première réponse est rendue dans un délai de trois à quatre mois. Lorsque l’article est susceptible de s’insérer dans une rubrique traitant ‎particulièrement d’un des États du Maghreb, le responsable de cette rubrique (et rédacteur de la ‎chronique) est forcément chargé de suivi de cet article, de façon à avoir ‎son mot à dire sur la publication de l’article dans la rubrique dont il est responsable. Le formulaire en ‎ligne d’évaluation pour les varia est légèrement différent de celui prévu pour les dossiers.‎

Pour tous les articles, la décision de publication est rendue au terme d’une réunion du comité éditorial ‎sur la base des expertises réalisées sur chaque article et des réponses qui y ont été apportées par les ‎auteurs.‎

Comité de rédaction

Co-directrice et directeur de publication

Céline Lesourd, anthropologue, CNRS, Centre Norbert Élias, Marseille, France

Loïc Le Pape, politiste, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP, Paris, France

Responsables des chroniques et varia

Éric Gobe, politiste, CNRS, IREMAM, Aix Marseille Univ, Aix-en-Provence, France

Nessim Znaien, historien, Philipps University Marburg, Allemagne.

Trésorière

Aurélia Dusserre, historienne, Aix Marseille Univ, IREMAM, Cnrs, Aix-en-Provence, France

Secrétaire de rédaction

Sabine Partouche, CNRS, IREMAM, Aix Marseille Univ, Aix-en-Provence, France

Membres du comité de rédaction