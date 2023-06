Les corps de Guillaume Gustan

« Je suis devenu très conscient de mon corps, de son extérieur comme de son intérieur [...] » écrit Dustan dans son premier récit publié, Dans ma chambre (1996), inaugurant une œuvre où le corps aura une place centrale. Comme objet littéraire, qui implique une reconfiguration des formes du récit de soi, si l’on considère que l’écriture part de l’expérience du corps ; comme objet culturel, qui valorise certaines pratiques minorisées pour en faire un possible modèle universalisable (l’homosexualité comme style de vie, la danse en boîte de nuit, la consommation de drogues, etc.) ; comme objet épistémique, dans la lignée des techniques de soi foucaldiennes, car le soin du corps engage un processus de subjectivation et de connaissance de soi. Ce colloque se propose d’appréhender la démultiplication du corps dustanien voire des corps dustaniens, en envisageant ses dimensions théoriques, littéraires, politiques.

18h-20h : Projection de deux films de Guillaume Dustan, présentés par les membres de l’espace Treize : Songs in the key of moi (2000) et Poubelle (2002).

Session animée par Geoffrey Gilbert (The American University of Paris)

Hybrid event (on site and online)

