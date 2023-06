Summary

La journée « Jouer aux XVe et XVIe siècles / Jouer les XVe et XVIe siècles » alterne table ronde sur des spectacles récents, master class et ateliers pratiques exploratoires. L’objectif est de forger des outils nouveaux et un vocabulaire adéquat pour penser le jeu d'un répertoire théâtral depuis peu mis en lumière à la fois par les artistes et les chercheurs.