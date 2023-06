Algérie-Palestine : des sentiers qui s’entrecroisent

Announcement

Cette journée d'étude est une initiative du Centre arabe de recherche et d’études politiques de Paris (CAREP Paris) et de l’Observatoire des Mondes Arabes et Musulmans (OMAM),Université libre de Bruxelles.

Présentation

La Palestine occupe désormais une place centrale dans le champ des études comparatistes sur les colonies de peuplement. De récents travaux explorent le cas palestinien en relation avec d’autres contextes tels que le Canada, les États-Unis, l’Australie ou l’Afrique du Sud. C’est ce dernier cas qui certainement suscite le plus d’attention de la part des chercheurs et des politiques, notamment à la lumière des débats sur le crime d’apartheid et les imaginaires de libération. D’autres contextes nationaux, en particulier ceux où la décolonisation s’est traduite par le départ des colons, restent pourtant à la marge de cette littérature. C’est le cas de l’Algérie qui, bien que partageant avec la Palestine une histoire commune de colonialisme, de solidarité et de révolution, n’a fait l’objet que de très peu d’études, aussi bien en français qu’en anglais. Cette absence criante constitue le point de départ de cette journée d’étude qui, en mettant au jour les continuités et discontinuités entre les contextes algérien et palestinien, ambitionne de contribuer aux débats en cours.

Il s’agit d’abord d’examiner comment les imaginaires et la production de savoirs coloniaux ont façonné ces sociétés dans le cadre d’efforts impériaux à l’échelle globale. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur la dimension matérielle des occupations française et israélienne, analysant les effets de la dépossession aussi bien sur le foncier que sur le travail ou l’espace urbain. Le retour aux années 1960 est également l’occasion de réfléchir aux solidarités anticoloniales, à leurs formations et à leurs circulations transnationales jusqu’à nos jours. Puis, nous examinerons les défis méthodologiques, théoriques et politiques que soulèvent la comparaison entre ces deux contextes. En guise de conclusion, une table ronde nous invitera à observer ces croisements dans le domaine de la culture avec un intérêt particulier voué au travail d’archivage et à l’histoire orale.

Réunissant des chercheurs d’horizons divers, des militants, des diplomates et des artistes, l’ambition de cette journée est de dépasser les boîtes noires idéologiques construites par les historiographies coloniales et les régimes politiques pour restituer les liens profonds qui unissent les sociétés algérienne et palestinienne. En fin de compte, il s’agit de créer un espace pour penser non seulement les espoirs mais aussi les tensions et les contradictions inhérentes aux luttes décoloniales à différents moments de l’histoire.

Programme

9h30 I Accueil du public

9h45 – 10h00 I Mot d’ouverture par Leila SEURAT et Omar JABARY SALAMANCA

10h00 – 11h30 I Panel 1 · Imaginaires impériaux et production de savoirs anticoloniaux

Modération : Todd Sheppard, Johns Hopkins Univerity

Sylvie THÉNAULT , CNRS/Université Paris 1, L’Algérie: une histoire de racisme colonial

, CNRS/Université Paris 1, L’Algérie: une histoire de racisme colonial Omar JABARY SALAMANCA, Université libre de Bruxelles, Pour une épistémologie anticoloniale : la Palestine au-delà du paradigme d’Oslo

11h30 – 13h00 I Panel 2 · Économies de la dépossession

Modération : Fatiha TALAHITE, CNRS (Cresspa)

Muriam HALEH DAVIS , University of California, Santa Cruz, Islam et capitalisme racial en Algérie (par Zoom)

, University of California, Santa Cruz, Islam et capitalisme racial en Algérie (par Zoom) Taher LABADI , Ifpo, Jérusalem, Économies du colonial en Palestine : dépossession, exploitation, contre-insurrection

, Ifpo, Jérusalem, Économies du colonial en Palestine : dépossession, exploitation, contre-insurrection Baptiste SELLIER, EHESS (CéSor), L’espace urbain comme instrument de maintien de l’ordre

13h00 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 15h45 Panel 3 · Des solidarités anticoloniales en mouvement

Modération : Jihan SFEIR, Université libre de Bruxelles

Hassan BALAWI , Premier-conseiller à la Mission de Palestine à Bruxelles, Soutiens diplomatiques et réseaux de solidarité croisés avant et après 1962

, Premier-conseiller à la Mission de Palestine à Bruxelles, Soutiens diplomatiques et réseaux de solidarité croisés avant et après 1962 Nicolas DOT-POUILLARD, Chercheur associé à Ifpo, Beyrouth, La Palestine, l’Algérie et la question panarabe (par Zoom)

15h30 – 15h45 Pause café

15h45 – 17h15 Panel 4 · De l’incontournable comparaison

Modération : Véronique BONTEMPS, CNRS-IRIS

Abaher EL-SAKKA , Université de Birzeit, Comparer l’Algérie et la Palestine : réflexions théoriques, méthodologiques et politiques

, Université de Birzeit, Comparer l’Algérie et la Palestine : réflexions théoriques, méthodologiques et politiques Malika RAHAL, CNRS-IHTP, Algérie-Palestine : comment ne pas comparer ?

17h15 – 18h00 Pause

18h00 – 20h00 Table Ronde · Tisser des liens

Modération : Yassine Temlali, Aix-Marseille Université (TELEMMe)