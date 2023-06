Announcement

Argumentaire

Les conséquences et problématiques majeures liées à l’introduction et au développement des pratiques agricoles intensives issues de la Révolution Verte et rendues possibles par les systèmes d'irrigation et forages sont multiples et maintenant bien identifiées. Il s’agit entre autres : de l’appauvrissement et pollution des sols à cause des intrants chimiques, de la diminution et perte de la biodiversité, de l’épuisement des nappes phréatiques avec une baisse de la quantité d'eau disponible (voire l'assèchement total des puits tubés) et de l’endettement des agriculteurs. De tous ces facteurs découle en cascade un appauvrissement de la qualité des denrées alimentaires, et de profonds changements au niveau des conditions de vie et des relations sociales et familiales.

La mise en place de ces « nouvelles » pratiques agraires a également des répercussions sur la façon dont les habitants voient et perçoivent leur milieu. Non seulement elle modifie le rapport sensible à l'environnement naturel ainsi qu'au territoire (envisagé ici sous ses aspects économiques, écologiques, politiques, idéologiques et identitaires), mais elle affecte aussi les relations aux autres vivants, végétaux et animaux, sauvages ou domestiques. En effet, si les rapports entre humains et non-humains dépendent aussi bien des traditions culturelles et religieuses d’une communauté donnée que des savoirs, pratiques et représentations élaborés au travers de la cohabitation et des interactions, ces rapports sont aussi largement influencés par les modes d’organisation territoriale et les modèles agraires adoptés. Nos échanges porteront sur la multiplicité, l'intrication et la complexité des changements induits par une agriculture devenue productiviste et sur les manières d’habiter les territoires et de cohabiter avec les autres espèces.

Programme de la journée

09h - 09h10 : accueil

09h10 - 9h 40 : Maria Mélanie Chauveau ( EFEO) : Optimiser ses gains ou préserver des liens : les transformations agraires dans les territoires bishnoï du Rajasthan, entre recomposition des espaces, mutation des relations aux autres vivants et enjeu identitaire

10h 40 - 11h00 : pause

11h - 11h30 : Daniela Berti (CNRS) : Devenir vermine. Batailles judiciaires et militantes autour des espèces déclarées nuisibles en Inde

12h30 à 14h 30 : pause déjeuner

14h30 à 15h 00 : Vanessa Cholez ( AgroParisTech ) : Des êtres arborés dont il faut prendre soin : transformation de la gestion des terres en pays bugun (Himalaya indien oriental)

15h30 à 15h 50 : pause

15h 50 à 16h20 : Catherine Scheer ( EFEO ) : Les Âmes du riz sous pression : réflexions de paysans bunongs entre agriculture vivrière et commerciale

Modalités de participation

Entrée libre sans inscription