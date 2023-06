À table : cuisines, festins, gastronomie

Announcement

Ens interessarem en les representacions i expressions artístiques, literàries i lingüístiques de la taula així com les pràctiques socials i històriques que les envolten. Després del Llibre de Sent Soví (1324), no falten exemples d'obres teatrals, poètiques, novel·lesques, cinematogràfiques, fotogràfiques i pictòriques que evoquen aquests temes, com els festins del Tirant lo Blanch, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, els immortals sofregits de l’Armanda a Mirall trencat o el conreu del préssec i les caragolades que pauten Alcarràs de Carla Simón.

Sorbonne Université, Paris, 14-16 mars 2024

Argumentaire

L’Association Française des Catalanistes (AFC) est heureuse d’annoncer l’organisation de son dixième congrès à Paris du 14 au 16 mars 2024. Afin de célébrer ce jalon dans son histoire, l’AFC a choisi de placer cet évènement sous le signe des rencontres, des liens et des festivités qui se créent autour de la table et de la bonne chère dans l’aire catalanophone.

La gastronomie et les liens sociaux qui se nouent autour et à travers celle-ci peuvent être envisagés à l'aune de la pluridisciplinarité qui fournira un terreau riche au débat scientifique.

En effet, se nourrir n’est jamais un acte purement alimentaire : cela convoque aussi des relations sociales, politiques, philosophiques, linguistiques. La cuisine désigne un espace de création, mais relève également de produits, de techniques, de matériaux et de savoir faires.

La table dans l’aire catalanophone (et ailleurs) est aussi propice aux fêtes et célébrations, que nous voulons centrales au cours de ce dixième congrès : si l’on mange souvent sans fêter, difficile de concevoir fête sans manger.

Ce congrès s'intéressera aux représentations et aux expressions artistiques, littéraires et linguistiques de la table ainsi qu'aux pratiques sociales et historiques qui les entourent. Après le Llibre de Sent Soví (1324), les exemples d’œuvres théâtrales, poétiques, romanesques, cinématographiques, photographiques et picturales évoquant ces sujets ne manquent pas, comme les festins du Tirant lo Blanch, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, les immortals sofregits d’Armanda dans Mirall trencat ou encore la culture de la pêche et les caragolades qui ponctuent Alcarràs de Carla Simón. L’analyse historique permet aussi d’aborder les qüestions autour de la gastronomie sous divers angles : la création des traditions culinaires de l’aire catalanophone, l’évolution des pratiques alimentaires, l’histoire des célébrations et de la gastronomie dans la construction d’un discours national. Enfin, le domaine de la langue est tres riche en parémies, dictons et autres formules sentencieuses, et l’étude de l’évolution du lèxiques culinaire reflète les influences culturelles dans un état de langue.

Les communications se déclineront autour des axes suivants :

Représentations et expressions littéraires et artistiques Histoire et culture Approches linguistiques

Modalités de contribution

Les propositions devront inclure le nom et prénom de l’auteur/auteure, l’affiliation académique, le courriel, le titre de la communication, un résumé (longueur maximum 250 mots), les mots- clés (maximum 5) et un bref CV académique (longueur maximum 250 mots).

La date limite pour l’envoi des propositions est fixée au 1er septembre 2023.

Elles peuvent être rédigées en catalan ou en français et seront envoyées aux adresses suivantes :

sergi.ramos_alquezar@sorbonne-universite.fr

aleix.guijarro_pineda@sorbonne-universite.fr

guellalc@wanadoo.fr

Organisation

Mònica Güell, Sergi Ramos Alquezar, Aleix Pineda Guijarro (CRIMIC – Sorbonne Université)

