Présentation

En 2017, le colloque « Les nouveaux territoires diocésains de l’époque médiévale à nos jours » a porté la réflexion sur les dynamiques à l’œuvre dans les phases transitoires où des diocèses sont créés, redécoupés, absorbés ou disloqués. C’est à cette échelle que l’étude des modalités de construction et de reconfiguration territoriales, ainsi que des pratiques socio-spatiales qui nourrissent une identité, avait retenu l’attention des contributeurs.

En 2018, une nouvelle rencontre portant sur « La cartographie ecclésiastique. Héritage patrimonial et innovation géomatique » avait confronté de façon transdisciplinaire les questionnements de l’historien, du géomaticien, et du géographe. La démarche impliquait une réflexion à la fois sur l’histoire du processus cartographique, en interrogeant les enjeux qui ont animé la fabrication des cartes « patrimoniales », et sur l’élaboration de nouvelles cartes.

Dans le prolongement de ces deux manifestations, nous souhaitons plus particulièrement nous intéresser aux circonscriptions intra-diocésaines dont les appellations ont varié au cours du temps : archidiaconés, archiprêtrés, doyennés… ou plus récemment « zones pastorales », « unités pastorales », « secteurs paroissiaux »… Cette thématique reste encore en marge de l’historiographie et mérite d’être réinvestie. Le colloque tenu à Reims en 2019, avec pour voie d’entrée l’étude des hommes à la tête de ces entités et des outils juridiques à leur disposition, a constitué un jalon important dans le réinvestissement de ce champ.

À la suite de cette rencontre, nous proposons de poursuivre la réflexion sous l’angle de l’histoire des territoires. Ces circonscriptions contribuent pleinement à la structuration de l’espace diocésain, comme échelons intermédiaires dont le statut d’interface mérite d’être interrogé pour éclairer les modalités de gouvernement de l’Église et de participation à la vie religieuse.

Le choix d’une large temporalité, du Moyen Âge aux temps contemporains, permettra de caractériser les continuités et les ruptures, tout en développant des visées comparatistes entre différentes aires géographiques à l’échelle de la catholicité.

Nous proposons donc d’explorer plusieurs thématiques selon les axes de recherche suivants :

La fabrique des espaces : structuration territoriale interne (archidiaconés, archiprêtrés, doyennés ; « zones pastorales », « unités pastorales », « secteurs paroissiaux »…) ; fixation et déplacement des limites ;

La représentation des espaces : réalisations cartographiques, héritage patrimonial et innovation géomatique ; usages de la carte ;

L’appropriation des espaces : réseaux à l’œuvre ; processus de territorialisation et construction d’identités ; fonctionnement comme interface entre entités paroissiales et entité diocésaine.

Programme

9h / Introduction / Stéphane Gomis (UCA/CHEC/CRH)

9h20 / Pierre-Éric Poble (UCA/CHEC),« Les circonscriptions ecclésiastiques intra-diocésaines dans l’Auvergne et le Velay des IXe-XIe siècles »

(UCA/CHEC),« Les circonscriptions ecclésiastiques intra-diocésaines dans l’Auvergne et le Velay des IXe-XIe siècles » 9h45 / Olivier Bruand (UCA/CHEC),« Les circonscriptions ecclésiastiques du diocèse d’Autun : comparaison entre les pouillés des environs de l’an mil et du début du XIVe siècle »

10h30 / Pause

11h / Philippe Martin (LUMIÈRE-LYON 2/LARHRA), « Définir le doyenné (XVIIe-XVIIIe siècle) »

(LUMIÈRE-LYON 2/LARHRA), « Définir le doyenné (XVIIe-XVIIIe siècle) » 11h25 / Ellen Cristina Marques Luz (EHESS/CÉSOR),« Les évêques et la structuration territoriale interne des diocèses de l’empire colonial portugais entre le XVIe et le XVIIe siècle »

12h30 / Déjeuner

14h / Alejandro Valencia Vila (TOULOUSE-JEAN JAURÈS/FRAMESPA), « Diviser pour mieux gouverner. Le réaménagement intra-diocésain de la Sierra zapothèque au moment de la rébellion de Cajonos(1704-1709) »

(TOULOUSE-JEAN JAURÈS/FRAMESPA), « Diviser pour mieux gouverner. Le réaménagement intra-diocésain de la Sierra zapothèque au moment de la rébellion de Cajonos(1704-1709) » 14h25 / Jean-Michel Morlaes (BORDEAUX-MONTAIGNE/CEMMC), « Continuités et ruptures : des archiprêtrés aux cures cantonales dans le diocèse de Bayonne (1790-1803) »

(BORDEAUX-MONTAIGNE/CEMMC), « Continuités et ruptures : des archiprêtrés aux cures cantonales dans le diocèse de Bayonne (1790-1803) » 14h50 / Jean-Paul Mountapmbeme (UNIVERSITÉ DEDSCHANG-CAMEROUN), « De la Préfecture Apostolique au Doyenné de Foumban. Comment comprendre la structuration de l’espace diocésain à l’Ouest du Cameroun ? »

15h30 / Pause

16h / Conclusions / Véronique Beaulande-Barraud (GRENOBLE-ALPES/LUHCIE)

