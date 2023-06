Édition critique de la « Fleur des histoires » de Jean Mansel

Announcement

Présentation

La Fleur a joui d’un succès considérable auprès des lecteurs nobles de la fin du Moyen Âge et est conservée par un nombre relativement important de copies, parmi lesquelles on trouve l’exemplaire richement enluminé ayant appartenu à la bibliothèque des ducs de Bourgogne (Bruxelles, KBR, 9231-9232). Le texte, très riche et varié, ne se limite pas à une lecture linéaire des événements historiques, mais comporte, entre autres, des vies de saints, des exempla, des miracles, des traités didactiques et des anecdotes profanes.

Sous la direction d’Elena Koroleva, maître de conférences à l’Université Littoral Côte d’Opale, et de Prunelle Deleville, maître-assistante à l’Université de Genève, l’édition sera réalisée par une équipe qui se compose actuellement de huit chercheuses. Chaque membre de l’équipe sera chargé.e de l’édition d’une section précise du texte et publiera un volume en son nom, tout en contribuant à l’élaboration du cadre commun adopté pour l’ensemble des tomes envisagés. Aucun ordre précis ne sera imposé quant à la sortie des volumes qui paraîtront au fur et à mesure de leur achèvement. Un calendrier sur quatre ou cinq ans, à compter de l’automne 2023, sera toutefois défini afin d’assurer une meilleure réalisation des travaux. Une première réunion de l’équipe se déroulera en mode hybride à l’Université Littoral Côte d’Opale, UR 4030 HLLI (Boulogne-sur Mer), le 19 octobre 2023, date officielle de démarrage du projet.

Modalités de participation

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de collaborateurs et collaboratrices qui seraient en mesure d’éditer les quelques sections non attribuées, consacrées à l’histoire biblique et / ou à l’histoire profane de Rome et de France. Si vous êtes intéressé.e par ce projet, nous vous invitons à nous contacter avant le 20 juin 2023 en écrivant conjointement aux adresses suivantes :