Variações de Fernando Pessoa

Este evento propõe uma visão diversificada sobre a extensa e por vezes polémica tradição de leituras críticas dedicadas à vida e à obra de Fernando Pessoa ao longo do século XX e nas primeiras décadas do século XXI. Com a presença de conferencistas internacionais, faz-se também uma reflexão sobre algumas facetas da receção internacional do poeta dos heterónimos.

Esta atividade é financiada por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P. no âmbito do projeto UIPD/00077/2020.

Ao longo do século XX e das primeiras décadas do século XXI, assistimos a uma extensa, multifacetada e por vezes conflituosa propagação de leituras críticas em torno da vida e da obra de Fernando Pessoa.

Hybrid event (on site and online)

