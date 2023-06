Les relations entre la France et les pays andins au XIXe siècle

Announcement

Argumentaire

Au cours de ce qu’Hobsbawm a appelé le long XIXe siècle (1789-1914), la France occupe une place importante en Amérique hispanique. Source d’inspiration républicaine, pilier des valeurs traditionnelles ou même motif de méfiance en tant que puissance impérialiste, elle exerce, en tout état de cause, une influence intellectuelle, politique, économique, culturelle auprès des acteurs de cette aire géographique (Huerta ; Torres Martínez). Le regard porté sur elle depuis l’Amérique hispanique est donc ambigu. Il ne s’agit pas d’un regard univoque, ni celui d’une admiration totale (Fernández Peña), tout comme le regard français sur l’Amérique est, à son tour, un regard caléidoscopique : intérêts diplomatiques, commerciaux, scientifiques, parfois la simple curiosité envers ces contrées et ces Autres lointains s’entrecroisent.

Pour bien cerner ces nuances, la recherche au sujet des relations entre la France et les pays andins — en particulier au cours de cette période charnière — peut encore s’approfondir. C’est pour cela que nous souhaitons que ce colloque se focalise sur cette zone géographique. Nous incluons dans les « pays andins » ceux comprenant géographiquement une partie de la cordillère des Andes dans leur territoire : depuis le Venezuela jusqu’à l’extrême sud du continent (Benseny).

En ce sens, ce colloque international se veut une porte ouverte sur l’étude des relations entre la France et une partie de l’Amérique hispanique au XIXe siècle. Nous aimerions en particulier ouvrir un espace d’échanges et de réflexion afin de mieux comprendre les caractéristiques des visions françaises sur les peuples des pays des Andes, mêlant ainsi certains regards envers les Indigènes, les Afro-descendants et les descendants des Espagnols. Certes, ces regards ne sont pas toujours imprégnés de mépris ou de supériorité mais d’une sincère curiosité envers l’Autre américain. Il n’en reste pas moins vrai que dans cet intérêt porté par les Français du XIXe siècle pour cette région du monde, peuvent se trouver souvent de nombreux stéréotypes sur ces différents groupes. D’une part envers les Indigènes, parfois infantilisés, parfois dépeints comme « barbares » (Pratt). D’autre part, les descendants des esclaves africains, envers lesquels l’on peut retrouver d’autres préjugés parfois communs, notamment la paresse et la « sauvagerie » (Rönnbäck). Le regard français est aussi imprégné de stéréotypes envers les Espagnols et leurs descendants criollos, hérités de la « Légende noire » que la France et une partie de l’Europe attribuent à l’Espagne (García Cárcel) : l’orgueil, l’instabilité politique, l’impulsivité (Collier ; Archilés Cardona).

En même temps, le projet de ce colloque est de croiser cette étude avec celle des regards des pays andins sur la France. Des membres des élites hispanoaméricaines voyagent en France au cours de la même période, lisent et commentent ce que les Français écrivent sur leurs pays. Leur regard posé sur la France est tout aussi ambigu : admiration, réserves ou encore l’éveil de sentiments patriotiques en réaction aux critiques et au mépris européens (Martínez) se manifestent dans leurs regards. En outre, l’Europe elle-même leur semble être restée dans le passé, contrairement au modèle étatsunien (Fernández Peña).

C’est pour cela que le colloque se fait dans le cadre particulier des études du regard sur l’Autre, c’est-à-dire, des différentes fabrications d’imaginaires collectifs en France et dans lespays andins au cours du XIXe siècle, les uns envers les autres, dont les répercussions sontmanifestes dans de nombreux domaines. Elle propose donc d’analyser les regards échangésentre ces deux aires géographiques au cours du XIXe siècle dans plusieurs contextes trèsdifférents, afin de pouvoir extraire une certaine quantité d’éléments qui caractériseraient cesregards, grâce à des études sur les acteurs, les pays et des supports variés. Plusieurs interrogations surgissent alors : comment évoluent ces regards au fil du siècle ? Est-ce que les stéréotypes sont les mêmes et sont partagés par ces différents auteurs ? La rencontre sur place avec l’Autre change-t-elle ce regard ? Est-ce que les préjugés portés par les voyageurs, journalistes, diplomates, artistes, conditionnent d’avance ce regard ? Quels intérêts littéraires, philosophiques, scientifiques, économiques, politiques se logent derrière la façon dont lesauteurs de ces textes dirigent leur regard et le regard de leurs lecteurs sur ces sociétés ?

Dans cette perspective, nous souhaitons impulser des études transdisciplinaires. Les propositions, en français ou en espagnol, pourront donc venir de différents domaines d’études et se construire autour de ces quelques axes, signalés à titre indicatif :

Les récits de voyage : les voyageurs exposent leurs visions des pays visités dans leursrécits et participent à la création d’une image stéréotypée, parfois instrumentalisée, deces sociétés lointaines et dirigent en ce sens le regard des lecteurs.

La diplomatie : la subjectivité du regard sur l’Autre et les stéréotypes qu’elle porte conditionnent l’action diplomatique. Les agents diplomatiques et les dirigeants sont influencés par leur vision des pays dans lesquels ils interviennent.La presse : ce regard peut changer selon la conjoncture particulière et les opinions politiques de chaque journal.

Les arts graphiques : le regard sur l’Autre s’exprime de manière concrète dans les dessins, gravures et tableaux créés au cours du siècle, notamment dans les revues et les récits de voyage.

Le regard porté sur la/les femme/s des pays andins : il est lui-même différent de celui porté sur les hommes, et ces femmes sont souvent l’objet de fantasmes dans les yeux français.

La nature et la ville : le regard porté sur les êtres humains habitant une nature souvent très généreuse, mais dont ils ne tireraient pas assez profit aux yeux des Européens. En revanche, aux yeux des Andins, les villes européennes peuvent apparaître tantôt comme modèle de progrès et civilisation, tantôt comme lieux de décadence et dépravation.

Modalités de contribution

Les propositions sont à envoyer conjointement aux deux organisateurs (alice.vasseur@doctorant.uca.fr et delopezb@hotmail.com)

avant le 22 septembre 2023.

(titre, résumé d’environ 300 mots, en français ou en espagnol, une liste non exhaustive de références, ainsi que le nom et l’institution de rattachement de l’auteur).

Comité scientifique

Enrique Fernández Domingo (Paris 8 Saint-Denis),

Axel Gasquet (Clermont Auvergne - IHRIM),

Georges Lomné (Paris Est Marne-la-Vallée),

Emmanuelle Sinardet (Paris Nanterre),

Modesta Suárez (Toulouse Jean Jaurès).

Organisation

Colloque organisé par Alice Vasseur (UCA - IHRIM) et Daniel López (IHRIM), avec le soutien de l’Université Clermont Auvergne, de l’IHRIM (UMR 5317 - CNRS) et de l’école doctorale Lettres, Sciences humaines et sociales (ED 370).

Bibliographie indicative

