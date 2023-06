Announcement

Sous le poids des successions malheureuses que le monde a subies suite à l’incidence combien insoutenable de la raison cartésienne et des distorsions qu’elle a infligées à l’âme du monde au gré de ses propres perspectives, le retour à la religion et au sacré devient l’ultime recours de l’homme en quête d’un nouvel état ontologique. La distance entre l’homme et le mystère profond du monde est palliée par l’appel à la religion et à toutes les constructions symboliques qui en fondent le pouvoir. Or, la conscience à l’œuvre dans la littérature maghrébine et subsaharienne s’abstient de perpétuer cette vision que la littérature d’obédience romantique véhicule au sujet de la foi, convaincue que, pour reprendre les termes de Pierre Theilard de Chardin, la science ne peut aller aux limites d’elle-même sans se colorer de mystique et se charger de foi. Plutôt donc que de s’enfermer dans cette démarche où la religion est érigée en antidote contre le pouvoir mortifère de la raison, la littérature maghrébine et subsaharienne se ménage des voix surprenantes. Sans se dispenser de reconnaître le pouvoir structurant des rites religieux dans les sphères culturelles qui les ont vus naître, cette littérature explore à sa façon les enjeux de cette mystérieuse parente entre la théologie et le conservatisme.

En se proposant de désillusionner l’intelligence publique sur les dessous de la mise en jeu du religieux dans les fondations sociales, la littérature maghrébine s’est engagée, derrière les réseaux de significations qu’elle a tissés en privilégiant la mise en sourdine, l’hermétisme des métaphores déployées, le jeu de symboles…, à libérer l’imaginaire collectif sclérosé sous le poids de l’illusion transcendantale prise intensément à parti dans les opérations de perpétuation des valeurs traditionnelles et du système de représentations qui les prend en charge. Par-dessus la décolonisation des consciences des scories de la théologie, cette littérature ne s’est pas dispensée de mettre à profit certains choix esthétiques et discursifs, entre autres la traduction, la mise en abîme, l’ironie, la polyphonie, le brouillage narratif… pour rendre au texte sacré sa propre vertu et son caractère évolutif on ne peut plus escamoté au nom de l’esprit ambiant, et l’ouvrir, au mépris de la fixité imposée, à la jurisprudence et, par-là, à une recherche recommencée de sa signification loin du sens obvie des « catégories aliénantes », selon l’expression de Mohammed Arkoun. Dans cette démarche à divers égards audacieuse, la littérature prétend rompre une crainte millénaire et jeter les fondements d’un regard critique auquel est dévolu le rôle de rendre le religieux à lui-même et de le réimprégner du sens intrinsèque à l’esprit même de sa propre lettre. D’autre part, gardant un œil sur les subversions que la religion a subies, le roman maghrébin de l’extrême contemporain engage une profonde réflexion sur l’obscurantisme, son origine, les contextes où il surgit, sans bien sûr perdre de vue les formes et les incarnations qu’il reçoit dans l’espace extratextuel, tout en prenant à son avantage dans le processus d’investigation déployé, des faits validés par et dans l’Histoire. Les textes penchés sur cette problématique s’accordent à reconnaître, chacun à sa manière, que le radicalisme religieux en tant que polarisation sur les extrêmes tire sa substance de la politisation du religieux, du fanatisme, de la précarité sociale, des persécutions subies dans les racines identitaires collectives, des situations où, à en croire Azouz Begag et Abdellatif Chaouite, la fixation sur l’élément religieux déplace la crise du sujet, persécuté à cause de sa racine religieuse, du plan individuel à un plan plus vaste puisque dans ce cas de figure, le sujet, se dispensant d’assumer sa propre crise, s’efforce d’assurer la victoire de son groupe et va jusqu’à assumer, par une volonté paradoxalement individuelle, le rôle du martyr.

La création littéraire issue de l’espace subsaharien, quant à elle, a fait la part belle à la terreur fondatrice assurée par le pouvoir occulte des constructions métaphysiques que les communautés locales ont créées de toutes pièces pour inscrire le passé dans le présent et faire de l’âme nègre une âme immuable devant le souffle du changement. Si le roman subsaharien définit l’Africain comme un homme viscéralement religieux, il ne manque pas tout autant de diagnostiquer l’inscription de cette dimension par les puissances coloniales dans la colonisation de l’imaginaire nègre, accomplie au prix du crépuscule de l’éthos local. La religion s’entend donc, dans le régime âprement réaliste du roman africain, comme un moyen de sublimation du politique et une mesure préventive contre les conduites de défense qu’auraient pu induire les attaques subies sur les spécificités culturelles. Dans cette approche de dévoilement de l’intention profonde de la sublimation du politique par le religieux, le roman africain perce le secret du mode opératoire du colonialisme, et il en vient à soutenir que la dynamique coloniale, consciente que la négation radicale des ressources identitaires du dominé peut annuler sa propre souveraineté, substitue la théologie-politique comme terreur à première vue inoffensive aux moyens coercitifs perçus comme étant préjudiciables au principe du moindre effort.

Autant dire, le colloque « Traditionalisme, religion et constructions métaphysiques dans la littérature francophone » se propose de diagnostiquer l’éventail textuel, esthétique et épistémique déployé dans la littérature maghrébine et subsaharienne afin de soulever des questionnements sur l’entremise de la religion et des constructions métaphysiques dans les fondations culturelles ainsi que dans la sublimation des moyens de domination et de contrôle politique et idéologique. Les communications peuvent explorer d’autres pistes et apporter une contribution spécifique sur la question de recherche en proposant des réflexions sur les axes non exhaustifs suivants :

La traduction du religieux et ses enjeux

La religion comme ressource identitaire

L’imaginaire religieux

La religion à l’épreuve du colonialisme

Subversion et postures extrémistes

Métaphysique et constructions culturelles

Pour une rhétorique du discours religieux

Modalités de soumission

Les propositions de communication, d’une longueur de 500 mots maximum, notes et espaces compris, accompagnées d’une brève notice biobibliographique, doivent être envoyées conjointement aux adresses suivantes : laknet74@yahoo.fr / jalal_our@hotmail.fr

au plus tard le 31 août 2023.

Les décisions du comité scientifique seront communiquées le 20 septembre 2023.

Date du colloque : 14-15 décembre 2023

Coordination

Mohammed LAKHDAR et Jalal OURYA

