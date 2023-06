Appel à projets de recherche (organismes et personnes morales) 2023

Dans l’objectif de développer la recherche sur l’esclavage, les traites, leurs abolitions et leurs héritages, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage propose aux personnes morales des aides financières permettant de diffuser les résultats de la recherche ou de faciliter l’accès aux sources, le tout sous trois formes : les aides pour l’organisation de colloques ou événements scientifiques ; les aides à la publication ou traduction scientifique (actes de colloques, essais, ouvrages collectifs, etc.) ; les aides à l’inventaire, à la production de bases de données en ligne et/ou à la numérisation de collections ou ressources documentaires peu accessibles.

L’extrait SIRENE, ainsi que, pour les associations, les statuts à jour et signés, et un extrait de déclaration au JORF ;

a description détaillée du projet soumis (sujet, méthode, corpus et ressources mobilisés, public visé, calendrier, etc.) ;

L’octroi de l’aide financière implique la production d’une trace numérique ou physique de l’événement (captation numérique audio et vidéo, recueil des résumés, publication des actes, etc.) que le bénéficiaire s’engage à rendre disponible pour la Fondation. Les documents numériques doivent être partagés dans le cadre d’une licence de réutilisation.

L’aide ne peut être reconduite, sauf exception, pour le même projet l’année suivante. Toutes les aides financières sont conditionnées à l’engagement du bénéficiaire à rendre accessibles le plus largement possible les résultats du projet.

Le projet doit se dérouler dans les douze mois suivant la date de la notification au bénéficiaire. Si pour cause sanitaire dûment établie, le projet ne peut se dérouler dans ce délai, une prolongation de six mois sera accordée sur demande expresse du bénéficiaire. Toute nouvelle prolongation de ce délai devra faire l’objet d’un accord exprès de la Fondation.

Ces aides ne sont pas cumulables entre elles pour un même projet. Un même porteur ne peut postuler pour deux projets « recherche » différents la même année. Le montant est plafonné à 5000 €, sauf décision exceptionnelle relevant du bureau de la Fondation, et ne doit pas représenter plus de 50 % du budget du projet.

La Fondation notifie aux candidats retenus au plus tard sous 15 jours qui suivent la décision. Il ne sera pas adressé de notification aux candidats non retenus. Il est donc recommandé de se rapprocher de la Fondation en cas de doute. (Contact :

Histoire des arts, des cultures visuelles et matérielles et des représentations artistiques liées à l’esclavage ;

Sociétés post-esclavagistes et structures persistantes économiques, sociales et politiques

Cette aide s’applique à l’organisation de colloques, séminaires, événements pluridisciplinaires ou tout autre événement scientifique en présence physique ou numérique dédiés à la question de l’esclavage colonial et à ses conséquences et héritages.

