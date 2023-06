Summary

Chaque année, les laboratoires Configurations littéraires (Univ. de Strasbourg), Écritures (Univ. de Lorraine) et THALIM (Sorbonne Nouvelle) organisent une journée d’étude destinée à mettre en valeur le travail de jeunes chercheurs et chercheuses oeuvrant dans le domaine des « littératures du sud ». Le thème retenu pour cette année est : « Fragment et fragmentaire dans les littératures africaines et antillaises : formes, enjeux et représentations ».