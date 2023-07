Announcement

Présentation

La destinée de Joseph Van Praet (1754-1837), d’abord libraire à Bruges puis à Paris, est intimement liée à celle de la Bibliothèque nationale où il effectue une longue carrière de bibliothécaire à partir de 1784. Il accompagne toutes les mutations politiques et documentaires de l’établissement : intégration des livres saisis durant la Révolution, séquestres effectués à l’étranger au fil des guerres révolutionnaires puis napoléoniennes, création de la Réserve, signalement des imprimés, expertise bibliographique, en particulier dans le domaine des incunables. Figure tutélaire de l’établissement et néanmoins méconnue, Van Praet incarne la redéfinition du rôle des bibliothèques publiques et la transformation du métier de bibliothécaire qui se jouent de part et d’autre de la Révolution. Par ses pratiques de bibliothécaire, par sa correspondance foisonnante et largement européenne, par le traitement scientifique et matériel qu’il applique aux « livres rares », il a largement contribué à ces mutations.

Programme

Jeudi 28 septembre

Bibliothèque nationale de France | Salle des conférences | 58, rue de Richelieu, 75002 Paris

14 h 30 – Mot d’accueil par Jean-Marc Châtelain, BnF, Réserve des livres rares

15 h – Introduction par Fabienne Henryot, Enssib, Lyon

Session 1 : les années de formation

15 h 30 – La librairie à Mons, capitale du Hainaut autrichien, dans la seconde moitié du XVIII e siècle. Entre préoccupations locales et aspirations internationales par Bertrand Federinov , musée de Mariemont

siècle. Entre préoccupations locales et aspirations internationales par , musée de Mariemont 16 h – Joseph-Basile Van Praet (1754-1837) et le monde du livre à Bruges par Ludo Vandamme , Openbare Bibliotheek Brugge

, Openbare Bibliotheek Brugge 16 h 30 – Monsieur Van Praet fils par Geneviève Guilleminot-Chrétien , BnF

, BnF 17 h – Le commerce du livre ancien à Paris : Van Praet et la librairie de Bure par Dominique Varry , Enssib, Lyon

, Enssib, Lyon 17 h 30 – Discussion.

Vendredi 29 septembre

Institut de France | Salle Hugot | 3, rue Mazarine, 75006 Paris

Session 2 : les réseaux de Van Praet

9 h 15 – Mot d’accueil par Yann Sordet , Bibliothèques Mazarine & de l’Institut de France

, Bibliothèques Mazarine de l’Institut de France 9 h 30 – Échanges littéraires entre Paris et les Pays-Bas autrichiens : la relation entre Charles de La Serna Santander et Joseph Van Praet par Renaud Adam , ULiège

, ULiège 10 h – Correspondance européenne des hellénistes : « raisons et motifs » dans les demandes de prêt à Van Praet. Une typologie ^par Vivi Perraky , FMSH/ANHIMA

, FMSH/ANHIMA 10 h 30 – Joseph Van Praet vu par Pierre Daunou par Thierry Claerr et Yann Potin, Archives nationales, Paris

Pause

Session 3 : l’œuvre de Van Praet à la Bibliothèque nationale / impériale / royale

11 h 30 – Les prêts à la bibliothèque durant les dernières années de l’ancien régime et au début de la Révolution par Emmanuelle Chapron, AMU / EPHE, Paris

Déjeuner

14 h – Van Praet et les saisies livresques sous la Révolution et l’Empire : les prélèvements dans les dépôts littéraires parisiens par Cécile Robin , INP, Paris

, INP, Paris 14 h 30 – Les collections musicales de la Bibliothèque nationale : les échanges entre Paul-Louis Roualle de Boisgelou et Joseph Van Praet par Marguerite Sablonnière , BnF

, BnF 15 h – Les incunables de la BN remaniés sous le magistère de Van Praet (reliure, corps d’ouvrage, constitution de séries) par Nathalie Coilly, BnF

15 h 30 – Discussion

15 h 45 – Conclusions

Organisation

Colloque organisé par :

Renaud Adam (ULiège)

Fabienne Henryot (Enssib, Lyon)

Avec le concours du Comité d’histoire de la BnF, de l’Institut de France et de la bibliothèque Mazarine, du LabEx COMOD (université de Lyon), de l’IHRIM (UMR 5317) et du FNRS

Participation

Entrée libre gratuite dans la limite des places disponibles