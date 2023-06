Announcement

Argumentaire

Appel à contribution pour le colloque sur « La professionnalisation des formations universitaires et le développement professionnel », 3 et 4 octobre 2023, Constantine

La professionnalisation fait son entrée en formation initiale et continue et dans le développement professionnel (Bourdoncle, 1991) sous l’impulsion d’une intention sociale (Wittorski, 2005) liée à une évolution dans le travail et à l’efficacité des formations, conduisant ainsi à un développement des conceptions des espaces sociaux et à un rapprochement entre l’école et l’entreprise (Dubar, 2001). Ce rapprochement n’est en réalité qu’une « construction sociale » (Dubar, 2001, p.25) qui s’inscrit dans la lignée de l’insertion professionnelle des individus d’une manière générale et dans celle des diplômés des universités d’une manière particulière. Bien qu’elle soit établie dans les pays anglo-saxon depuis la moitié du siècle précédent et dans les pays européens depuis une cinquantaine d’années (Wittorski, 2008 ; Bourdoncle, 1991) avec plusieurs acceptions, associations conceptuelles et visées, la professionnalisation des formations universitaires demeure en quête « d’un adéquationnisme » (Ghouati, 2015, p.165) entre les formations dispensées et les offres d’emploi, de la transformation des individus en professionnels et d’une construction d’un champ de recherche (Wittorski, 2016). Cette triple visée de la professionnalisation peut être poursuivie dans le cadre des trois conceptions de l’université (Bourdoncle et Lessard, 2016) et qui peuvent constituer en même temps trois niveaux d’analyse à partir desquels il est possible d’aborder la (les) problématique (s) de la professionnalisation des formations universitaires à l’occasion de ce colloque. La première conception renvoie à l’université libérale (Bourdoncle et Lessard, 2016) dont la vocation est l’éducation par des échanges autour de savoirs pluridisciplinaires et par la formation intellectuelle. La seconde conception concerne l’université de recherche (Bourdoncle et Lessard, 2016) qui se donne pour rôle la constitution de la vérité au moyen de la recherche scientifique et de la liberté de la recherche et de l’enseignement dans le sillage d’une épistémologie et d’une éthique adéquate à chaque champ disciplinaire. Ainsi, selon cette conception de l’université, la recherche et l’enseignement sont indissociables et se nourrissent mutuellement. La dernière conception met l’université au service de la société et de son progrès (Bourdoncle et Lessard, 2016). Celui-ci n’est possible que si la recherche scientifique et les connaissances dispensées dans l’enseignement universitaire sont mises en œuvre pour résoudre des situations -problèmes au sein de la (les)société (s). En tenant compte de ce parallèle entre les finalités de l’université et de la professionnalisation, il y a lieu de faire un état des lieux sur la professionnalisation des formations universitaires et sur le développement professionnel des acteurs en tant qu’objets sociaux et théoriques , sur leur (s) définition (s), sur leur (s)rôle (s), sur leur(s) enjeu (x) respectif (s) par rapport aux différentes évolutions contextuelles (nationale et internationale) ainsi que sur leur (s) prochain(s) défi (s) qui se dessinent à la lumière des enjeux contemporains (la numérisation des sphères sociales, l’équité et l’inclusion économique, sociale et éducatif, les avancées scientifiques liées aux sciences cognitives, etc.) et d’une compétitivité accrue des systèmes d’enseignement supérieur à travers le monde.

Il est possible d’examiner ces objectifs essentiellement à partir de trois axes non exhaustifs :

La (les) réalité(s) de la professionnalisation des formations universitaires et du développement professionnel dans les contextes nationaux et internationaux en termes de recherche et de répercussions de terrain (les différentes mises en œuvre dans les systèmes d’enseignement supérieur). Les enjeux sociétaux de la professionnalisation des formations universitaires et du développement professionnel pour les contextes nationaux et internationaux en termes de conception (s) du travail et de la (les) formation (s). Les perspectives de la professionnalisation des formations universitaires et du développement professionnel dans les contextes nationaux et internationaux en termes des nouvelles organisations des espaces sociétaux, du travail, etc.

L’objectif principal de cette rencontre scientifique est d’amorcer des réflexions autour de ces axes pour en faire bénéficier les formations universitaires et le développement professionnel dans le champ des langues des différentes avancées théoriques et des expertises de terrain réalisées dans d’autres domaines.

Conférenciers-invités

Richard Wittorski. Professeur des universités en sciences de l'éducation successivement à l'université Paris Descartes- Sorbonne et à l’université de Rouen Normandie. Chercheur au Centre National des Arts et des Métiers (CNAM), Paris. Chercheur au CIRNEF (Centre Interdisciplinaire Normand en Éducation et Formation (France).

Christphe Gremion. Professeur à la Haute École Fédérale en Formation Professionnelle HEFP, à Lausanne, Suisse. Président et chercheur associé de l'association gEvaPP.org. Délégué suisse de l'ADMEE-Europe et auprès du CA de l'ADMEE-Europe. Responsable des Presses de l'ADMEE. Professeur invité de l'Université de Namur.

Jean-François Marcel. Professeur en sciences de l'éducation et de la formation. Directeur de l'école doctorale CLESCO. Directeur de la revue "les dossiers des sciences de l'éducation". Chercheur à L’unité Mixte de Recherche « Education, Formation, Travail, Savoirs » (UMR EFTS) de l’Université de Toulouse, France.

Ilhem Slim Hoteit. Professeure titulaire de Langue et Littérature Françaises à la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'université Libanaise (Liban). Coordinatrice de la Commission de langue et littérature françaises pour la réforme des programmes LMD à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Libanaise. Initiatrice de l'introduction du master professionnel de linguistique appliquée : FLE FOS FOU.

Calendrier

Diffusion de l’appel à communication : 26 mars 2023

Date limite de soumission des propositions : 31 Août 2023

Notification aux participant (e)s : 15 septembre 2023

Diffusion du programme définitif : 30 septembre 2023

Date de la tenue du colloque : 03-04 octobre 2023

Les modalités de participation

Format et langue des contributions : Des communications orales de 20 minutes en langue française et anglaise.

Les propositions de communication doivent être déposées au niveau de la rubrique "Mes dépôts" au niveau du site https://pfldp.sciencesconf.org/ sous forme de résumés de 500 mots dans lesquels les auteurs présentent la problématique, la méthodologie de leurs recherches ainsi que les résultats obtenus ou attendus. Ils doivent également mentionner au minimum cinq références bibliographiques et cinq mots-clés.

Une sélection d'articles longs sera publiée après une évaluation en double aveugle dans une revue classée.

Comité scientifique

Présidente du comité scientifique : Dre Zineb Haroun. Université Frères Mentouri Constantine

Membres :

Pr. Cynthia Eid. Présidente de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF). Groupe IGS, Paris-Lyon et Toulouse, France

Pr. Mebarek Bahri. Université Mohamed Khider. Biskra

Pr. Sadek Bakouche. Commission d’Implémentation de l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur (CIAQES). MESRS.

Dr. Tawfiq Boudjenane. Centre Universitaire de Meghnia.

Dre. Mejda Chelli. Université Frères Mentouri Constantine 1.

Dre. Hallouma Boussada. Institut Supérieur de l'Éducation et de la Formation Continue. Tunis. Tunisie

Dr. Ahmed Ghouati. Université Clermont Auvergne. France

Dre. Alia Maalouli. Institut Supérieur des Études Technologiques de Gabes. Tunisie.

Dr. Amir Mehdi. Université Ibn Khaldoun. Tiaret. Algérie.

Dr. Belkacem Kamel-Eddine Fetita. Université Kasdi Merbah. Ouargla. Algérie.

Dre. Bouba Bouchair. École Normale Supérieure de Constantine. Algérie.

Pr. Christophe Gremion. Haute École Fédérale en Formation Professionnelle HEFP. Lausanne. Suisse - Dre. Ilhem Boudjir. Université Mustapha Ben Boulaid.Batna 2. Algérie

Pre. Ilhem Slim-Hoteit. Université Libanaise. Liban

Dre. Imene Yafa Bouzeria. Institut National de Recherche en Éducation. Algérie.

Dre. Jana Birova. Université Constantin le Philosophe de Nitra. Slovaquie.

Pr. Jean-François Marcel. Université de Toulouse. France.

Pr. Lah Meta. Université de Ljubljana. Slovénie

Dre. Leila Djouima. Agence Thématique de Recherche en sciences Sociales et Humaines. Algérie.

Dr. Djoa Johnson Manda, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Côte d'Ivoire.

Pr. Mohand Mokrane Ait Djida. Université Hassiba Benboulaid. Chlef. Algérie.

Pr. Mohammed El Khatib. Université Al-Bayt Mafraq. Jordanie.

Dre. Mustapha Bourekhis. Université Mohamed Lamine Debaghine. Sétif 2. Algérie

Dre Salah Arrar. École Normale Supérieure. Messasoud Zeghar. El Eulma. Sétif. Algérie

Dr. Sami Mabrek. École Normale Supérieure. Messasoud Zeghar El Eulma. Sétif. Algérie

Dre. Samira Merzouk. Université Mohamed Lamine Debaghine. Sétif 2. Algérie

Pr. Sofiane Lanseur. Université Abderrahmane Mira. Bejaia. Algérie.

Dre. Ratiba Guidoum. Université Abou El Kacem Saâdallah. Alger 2. Algérie

Pre. Randa Naboulsi. Université Libanaise. Liban Pr. Richard Wittorski. Université Rouen Normandie. France

Organisation

Responsable du colloque : Dre. Zineb Haroun. Université Frères Mentouri Constantine 1.

Mme Amira Meshoul. Université Frères Mentouri Constantine 1

Mme Samia Djari. Université Frères Mentouri Constantine 1

Mme Wahiba Chebira. Université Frères Mentouri Constantine 1

Mme Manel Azizi. Doctorante Université Frères Mentouri Constantine1

Mme Wassila Chehat. Doctorante. ENS Constantine

Mlle Anfal Naaman. Doctorante. ENS Constantine

Mlle Affaf Sekhri. Doctorante. ENS Constantine

Références bibliographiques ­