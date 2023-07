À l’occasion de la première rétrospective consacrée à Pierre Alexandre Morlon (1878-1951), le musée des Ursulines entend compléter l’exposition dédiée à l’artiste par une journée d’étude. Chacun des membres du commissariat d’exposition (comprenant des conservateurs du musée d’Orsay et de la monnaie de Paris) propose une communication pour éclairer et retracer sa carrière. L’artiste, pluridisciplinaire, a autant œuvré pour la sculpture que pour la médaille. Ses choix et son ambition lui ont permis de façonner tout en se façonnant.

Hervé Reynaud , adjoint au Maire de Mâcon, chargé de la culture, du patrimoine et du dialogue interculturel : Présentation de l’exposition et introduction à la journée d’étude

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.