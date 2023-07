Coopération régionale dans les zones maritimes (ReCMA)

Announcement

Présentation

Espaces intermédiaires confrontés à des défis spécifiques, les zones maritimes nécessitent souvent une coopération transnationale impliquant divers agents, des autorités locales aux gouvernements nationaux ou aux acteurs économiques. Ces défis peuvent concerner la gestion des flux, la police maritime ou la protection de l’environnement. Cette conférence aborde les spécificités de la coopération régionale dans les zones maritimes, en particulier dans les zones frontalières maritimes. Elle vise à ouvrir des perspectives et des réflexions sur l’impact des transitions territoriales liées à ces dynamiques de coopération, qu’elles soient économiques, institutionnelles ou fonctionnelles.

La conférence s’appuie sur l’exemple spécifique du Brexit comme transition territoriale ayant eu des effets significatifs sur la coopération dans l’espace Manche, et plus précisément dans le détroit du Pas de Calais. À partir de cet exemple spécifique, la conférence élargit l’analyse et introduit une approche comparative avec d’autres initiatives de coopération régionale dans les espaces maritimes : mer Méditerranée, mer du Nord, océan Atlantique.

Les trois principaux axes qui seront abordés sont :

La situation spécifique des détroits, en tant qu’espaces hybrides maritimes-terrestres de coopération mais aussi en tant que zones portant leurs propres défis en raison de la proximité sociale et géographique. La coopération peut impliquer des initiatives de planification spatiale et urbaine, La gouvernance des zones maritimes impliquant des agents publics ou privés à plusieurs niveaux, locaux, nationaux ou supranationaux. Les initiatives de coopération régionale, transnationale et transfrontalière, en particulier dans le la culture.

Participation

Lien d'inscription : recma.sciencesconf.org/

Programme prévisionnel

Jeudi 14 septembre 2023 (14:00 – 17:30)

14:00 - 14:45 — Mots d’accueil

Intervention de la présidence de l’Université de Lille

François-Olivier Seys, doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires (FaSEST) (Université de Lille)

doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires (FaSEST) (Université de Lille) Philippe Deboudt, directeur du laboratoire TVES – ULR 4477 (Université de Lille)

14:45 - 15:15 — Introduction et présentation

Thomas Perrin , maître de conférences HDR, laboratoire TVES (Université de Lille)

, maître de conférences HDR, laboratoire TVES (Université de Lille) Nathan Rizzuto, doctorant, laboratoire TVES (Université de Lille)

15:15 - 15:45 — Conférence d’ouverture : « When the sea does have character post-Brexit maritime cooperation as place-consciousness »

Matteo Nicolini, professeur de droit comparé (Université de Vérone)

Pause café

16:20 - 16:50 — « Les projets transmanche dans les dynamiques anglo-européennes : médiatisation et territorialisation des politiques et (para)diplomaties culturelles »

Elias Msaddek, doctorant, laboratoire CORPUS (Université Picardie Jules Verne)

16:50 - 17:30 — « Objectifs et action du Comité du Détroit »

Mireille Hingrez-Cereda , vice-présidente du conseil départemental du Pas-de-Calais

, vice-présidente du conseil départemental du Pas-de-Calais Christophe Caillier, chargé de mission au conseil départemental du Pas-de-Calais

Vendredi 15 septembre 2023 (09:00 – 17:00)

09:00 - 10:00 — « Les traversées de petits bateaux et les défis de la coopération franco-britannique en matière de sauvetage maritime dans la Manche »

Camille Martel, doctorante, laboratoire IDEES (Université Le Havre Normandie)

10:00 - 10:30 — « Une approche comparative des initiatives de coopération transfrontalière franco-britannique en Manche (Normandie vs. Hauts-de-France) »

Nathan Rizzuto , doctorant, laboratoire TVES (Université de Lille)

, doctorant, laboratoire TVES (Université de Lille) Robin Thillard, doctorant, laboratoire IDEES, (Université de Rouen Normandie)

Pause café

11:00 - 11:30 — « Défis et limites de la coopération transnationale dans les Caraïbes »

Frédérique Turbout, ingénieure de recherche, Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH) (Université de Caen Normandie)

11:30 - 12:00 — « La coopération macro-régionale en Méditerranée : processus et perspectives »

Gemma Aubarell Solduga, directrice du département Culture, Genre et Société civile, Institut européen de la Méditerranée (IEMed) (Barcelone)

12:00 - 13:30 — « Dynamiques et projets de coopération dans l’espace Atlantique »

Intervention de l’association des CESER de l’Atlantique

Cocktail déjeunatoire

WORKSHOPS : Aménager les espaces maritimes transfrontaliers (13:30 – 16:30)

13:30 - 14:45 — Table ronde 1 : « Comment renforcer les coopérations terre-mer entre voisins européens ? Quelle bonne échelle pour agir ? »

Pause café

15:15 - 16:30 — Table ronde 2 : « Transitions verte et bleue : vers des zones fonctionnelles maritimes et transfrontalières ? »

16:30 - 17:00 — Synthèse de la conférence