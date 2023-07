Bourse Olivier-Corpet-Imec pour l'histoire de l'édition

Date limite de réception des dossiers : 27 octobre 2023. Le dossier sera exclusivement adressé au format PDF, sous forme d’un seul fichier. L’objet du mail devra indiquer : nom et prénom du candidat et la mention « Bourse de recherche Olivier-Corpet » Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. Le format maximum autorisé est de 500 Ko. En l’absence d’accusé de réception, les candidats sont invités à renouveler leur envoi et à écrire à l’adresse appelbourseimec@imec-archives.com

Le·a lauréat·e sera désigné·e par un comité supervisé par la Présidente du Conseil scientifique de l’Imec et qui rendra ses instructions et ses avis à la directrice générale de l’Imec. statut du chercheur Bourse Imec/Olivier Corpet/ Inscrit·e dans une université nationale ou internationale, le·a lauréat·e sera invité·e en résidence à l’abbaye d’Ardenne pour l’équivalent d’une durée de 2 mois.

Ouverte prioritairement aux doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s (dans la limite des 5 années après la soutenance), la « Bourse de recherche Olivier-Corpet », est attribuée à un projet d’excellence portant sur les collections éditoriales réunies par l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine. Dotée d'un montant de 3.000 euros, accompagnée d'un accueil en résidence de deux mois à l'abbaye d'Ardenne, la « Bourse de recherche Olivier-Corpet » donne largement accès aux ressources archivistiques de l'Institut. Le·la doctorant·e sera, par exemple, amené·e à enrichir la description archivistique de la partie documentaire concernée par sa recherche, et à engager, le cas échéant, des actions de valorisation du fonds : organisation d’une journée d’études, intervention en séminaire, expositions en ligne….

