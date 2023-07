Ce ne sont pas les autorités d’occupation qui ont interdit les bals publics de juin 1940 à avril 1945 mais les gouvernements français successifs, sous la pression de l’épiscopat. La demi-journée d’étude intitulée « Prêtres et prélats basques et bretons face aux danseurs dans la première moitié du 20 e siècle, entre ordre moral et soutien au réveil des identités régionales » œuvrera à examiner les ressorts de cette hostilité structurelle du clergé pour la danse, qui trouve dans un contexte d’exception l’occasion de se déployer et... de s’aliéner la jeunesse à tout jamais.

14h00 – 17h00 Demi-journée d’étude : "Prêtres et prélats basques et bretons face aux danseurs dans la première moitié du 20 e siècle, entre ordre moral et soutien au réveil des identités régionales"

La rencontre fait suite à celles précédemment organisées par le groupe de recherche associé au CHS, qui ont été accueillies en 2021 à Grenoble (Musée Dauphinois) et en 2022 à Champigny/Marne (Musée de la Résistance nationale).Elle accompagne la présentation au Musée de la Résistance en Bretagne de l'exposition "Vous n'irez plus danser", dont le groupe de recherche a été collectivement co-commissaire.Elle sera précédée d'un hommage à Jean-Paul Le Maguet, conservateur honoraire du patrimoine, ancien directeur du Musée de Bretagne, bénévole au Musée de la Résistance de Châteaubriant, membre fondateur du groupe de recherche sur les bals clandestins, brutalement décédé le 6 mai dernier.

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.