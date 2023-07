Announcement

Numéro 3/2023 (varia – décembre 2023)

Présentation

Dans le cadre de son dossier Varia de décembre 2023, la revue Espaces Africains lance un appel à contributions ouvert sur les problématiques spatiales des sociétés africaines.

Espaces Africains est fondamentalement pluridisciplinaire : géographie, sociologie, anthropologie, histoire, science politique, économie ainsi que d’autres champs des sciences humaines et sociales, y bénéficient d’un espace privilégié d’expression.

Le comité de lecture de la revue est national et international, et la qualité de son contenu est assurée par des procédures d’évaluation par les pairs en double aveugle. Elle s’adresse à la communauté académique, scientifique, au monde de la décision politique et économique, ainsi qu’au grand public, dans l’objectif de mettre la connaissance des sociétés africaines et de leurs espaces à la disposition de tous.

Modalités de contribution

Les articles d’une longueur comprise entre 30 000 et 50 000 signes espaces compris sont à soumettre en ligne au secrétariat de rédaction à l’adresse revue@espacesafricains.org (avec en copie : revueespacesafricains@yahoo.com)

au plus tard pour le 30 octobre 2023.

Ils devront impérativement respecter les normes éditoriales, les consignes aux auteurs et la charte éthique de la revue.

Calendrier prévisionnel

Date limite de soumission : 30 octobre 2023

Date de retour aux auteurs : au plus tard le 30 novembre 2023

Parution du numéro : 30 décembre 2023

Politique sur les frais de publication

Les frais de traitement de l’article s’élèvent à 50 000 F.CFA (76, 22 Euros ou 81,36 USD) et se déclinent comme suit :

– 30 000 F. CFA (45,85 Euros ou 49,30 USD) pour les frais d’évaluation à payer au plus tard trois (03) jours après la présélection de votre tapuscrit par la rédaction ;

– 20 000 F. CFA (30,57 Euros ou 32,87 USD) pour les frais de publication du tapuscrit.

NB : L’auteur de l’article a la possibilité d’opter pour un paiement non fractionné des frais de traitement (50 000 F.CFA ; 76, 22 Euros ou 81, 36 USD)

Équipe éditoriale

Rédacteurs en chef

Florent GOHOUROU Maître de conférences Enseignant-chercheur – Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa – Côte d’Ivoire) Chercheur associé – MIGRINTER (UMR 7301- CNRS - Université de Poitiers - France) Directeur – Groupe de recherche PoSTer (Daloa – Côte d’Ivoire) fgohourou@yahoo.com

Cédric AUDEBERT Directeur de Recherche au CNRS Laboratoire caribéen des sciences sociales (UMR 8053 - Université des Antilles - France) cédric.audebert@cnrs.fr

Comité éditorial

Cédric AUDEBERT - Directeur de recherche au CNRS - Université des Antilles (France)

Céline Yolande KOFFIE-BIKPO - Professeure Titulaire - UFHB (Côte d’Ivoire)

Florent GOHOUROU - Maître de Conférences - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Michel DESSE - Professeur des Universités - Nantes Université (France)

Secrétariat de rédaction

Akotto Ulrich Odilon ASSI - Enseignant-chercheur - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Atsé Laudose Miguel ELEAZARUS -Enseignant-chercheur - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Christian WALI WALI - Enseignant-chercheur - Université Omar-Bongo (Gabon)

Gue Pierre GUELÉ - Enseignant-chercheur - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Kopeh Jean-Louis ASSI - Enseignant-chercheur - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Mohamed KANATÉ - Enseignant-chercheur - UJLoG (Côte d’Ivoire)

N’kpomé Styvince Romaric KOUAO - Enseignant-chercheur - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Quonan Christian YAO-KOUASSI - Enseignant- chercheur - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Trésorier

Didier-Charles GOUAMENÉ - Maître de Conférences - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Comité scientifique et de lecture

Membres internationaux du comité scientifique et de lecture

Amadou DIOP - Professeur Titulaire - Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

Amélie-Emmanuelle MAYI - Maître de conférences - Université de Douala (Cameroun)

Bara MBOUP - Maître de conférences - Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

Mohammed CHAREF - Professeur Titulaire - Université d’Agadir (Maroc)

Cheikh N’GUIRANE - Maître de conférences - Université des Antilles (France)

Christine MARGÉTIC - Professeure des Universités - Nantes Université (France)

Fabio VITI - Professeur des Universités - Université Aix-Marseille (France)

Follygan HETCHELI - Professeur Titulaire - Université de Lomé (Togo)

Guy Serge BIGNOUMBA - Professeur Titulaire - Université Omar-Bongo (Gabon)

Kossiwa ZINSOU-KLASSOU - Professeure Titulaire - Université de Lomé (Togo)

Koudzo Yves SOKEMAWU - Professeur Titulaire - Université de Lomé (Togo)

Léandre Edgard NDJAMBOU - Maître de conférences-Université Omar-Bongo (Gabon)

Michel DESSE - Professeur des Universités - Nantes Université (France)

Moussa GIBIGAYE - Professeur Titulaire - Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

Patrick POTTIER - Maître de Conférences - Nantes Université (France)

Pierre KAMDEM, Professeur des Universités – Université de Poitiers (France)

Rémy BAZENGUISSA-GANGA - Directeur d’études – IMAF (Paris - France)

Serge LOUNGOU - Maître de Conférences - Université Omar-Bongo (Gabon)

Toussain VIGNINOU - Professeur Titulaire - Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

Membres nationaux du comité scientifique et de lecture

Abou SANGARE - Professeur Titulaire - UAO (Côte d’Ivoire)

Adou Marcel AKA - Maître de conférences - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Anoh Paul Koffi KOUASSI - Professeur Titulaire - UFHB (Côte d’Ivoire)

Arsène DJAKO - Professeur Titulaire - UAO (Côte d’Ivoire)

Assouman BAMBA - Professeur Titulaire - UAO (Côte d’Ivoire)

Atsé Alexis Bernard N'GUESSAN - Maître de conférences - UFHB (Côte d’Ivoire)

Auguste Konan KOUAKOU - Maître de Conférences - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Axel Désiré Dabié NASSA - Professeur Titulaire - UFHB (Côte d’Ivoire)

Bi Tozan ZAH - Maître de conférences - UAO (Côte d’Ivoire)

Céline Yolande KOFFIE-BIKPO - Professeure Titulaire - UFHB (Côte d’Ivoire)

Chiaye Claire YAPO-CREZOIT - Maître de recherche - IPCI (Abidjan – Côte d’Ivoire)

Dadja Zénobe ETTIEN - Maître de conférences - UAO (Côte d’Ivoire)

David Pébanagnanan SILUÉ - Maître de conférences - UPGC (Côte d’Ivoire)

Didié Armand ZADOU - Maître de conférences - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Didier-Charles GOUAMENÉ - Maître de conférences - UJLoG (Côte d’Ivoire)

Drissa KONÉ - Maître de conférences - UFHB (Côte d’Ivoire)

Fato Patrice KACOU - Maître de Recherche - UFHB (Côte d’Ivoire)

Gbété Jean Martin IRIGO - Maître de conférences - UPGC (Côte d’Ivoire)

Henri BAH - Professeur Titulaire -UAO (Côte d’Ivoire)

Irène KASSI-DJODJO - Maître de conférences - UFHB (Côte d’Ivoire)

Kouadio Eugène KONAN - Maître de conférences - UFHB (Côte d’Ivoire)

Kouakou Siméon KOUASSI - Professeur Titulaire - USP (Côte d’Ivoire)

Lasme Jean Charles Emmanuel ESSO - Maître-assistant - UFHB (Côte d’Ivoire)

Paterne Yapi MAMBO - Maître de conférences - UFHB (Côte d’Ivoire)

Yao Jean-Aimé ASSUÉ - Maître de conférences - UAO (Côte d’Ivoire)

Instructions aux auteur(es)

Descriptif des rubriques

Édito

Dossier thématique

Varias

Notes de lecture

Normes éditoriales

Recommandations préalables

La rédaction de la revue Espaces Africains attire l’attention de ses auteurs sur le respect des recommandations préalables et l’envoi d’articles complets. Le processus de traitement et de publication n’en sera que plus efficace. Le non-respect de ces règles entraînera un renvoi à l’auteur de son article par la rédaction de la revue.

Les contributions doivent être soumises aux adresses suivantes :

revue@espacesafricains.org / revueespacesafricains@yahoo.com

L’article complet comportera Dans un fichier texte unique (.doc, .docx, .odt) : le texte de l’article, les tableaux, et les

illustrations/tableaux (le cas échéant).

Constitution du texte

Le calibrage maximum d’un article (dossier thématique ou varia) est de 40 000 à 50 000 signes, espaces compris (notes et bibliographie incluses). Les notes de lecture n’excèderont pas 15 000 signes. Les notes de recherche et enquêtes n’excèderont pas 8 000 signes.

Le texte de l’article sera accompagné́ :

- d’un résumé́ en français et en anglais de 300 signes (espaces compris) ;

- de quatre à huit mots-clés dans ces mêmes langues.

Chaque article disposera d’un titre court et d’un sous-titre (dans ces mêmes langues). Aux côtés de son nom (en lettres capitales) et prénom (en bas de casse), l’auteur fera apparaître :

- son affiliation institutionnelle,

- sa discipline et son grade

- ses coordonnées complètes (courriel, numéro de téléphone et adresse postale)

Établissement du texte

Le texte doit être saisi au kilomètre, sans mise en page ni feuille de style en Calibri (corps) , sans colonnes, sans saut de page ni paragraphe solidaire, sans soulignement. Les notes de bas de pages doivent être limitées en nombre et en longueur (pas plus de cinquante notes pour un article de 40 000 à 50 000 signes). Elles seront intégrées de manière automatique (menu « Insertion » > « Note » dans Word) et en numérotation continue, en bas de page.

Toutes les références bibliographiques citées (et seulement celles-ci) seront regroupées dans une bibliographie en fin d’article, dont les normes seront respectées avec la plus grande rigueur. Ne figurent dans le texte que des renvois bibliographiques, sous la forme suivante :

(nom d’auteur ANNÉE DE PUBLICATION : p. XX). Ex. : (Mbembe 1991 : 58). Les niveaux de titre (trois maximum) seront numérotés pour éviter toute confusion : 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, etc. Les tableaux seront établis sous Word ou OpenOffice (et non sur Excel). Toutes les illustrations et tableaux seront appelés dans le texte : (fig. 1), (tabl. I).

Recommandations typographiques Datations

Siècles en petites capitales : XVIIe siècle. Écrire « siècle » au long, et non « s. » ; abréviations « av. J.-C. », « apr. J.-C. ».

Abréviations courantes

1re (et non 1ère) pour première ; 2e (et non 2ème) pour deuxième ; n0pour numéro et nos pour numéros (lettre « o » en exposant et non le sigle degré « ° ») ; p. (et non pp.) pour page, t. pour tome ; éd. pour, éditeur, dir. Pour directeur ; et. Al., ibid., op. cit. ; fig. pour figure, tabl. Pour tableau.

Points cardinaux

en minuscule lorsqu’il s’agit d’une direction, d’une situation ou d’une mise en adjectif : le sud de la Côte d’Ivoire, la frontière nord-est, au nord du pays, la partie nord ; • avec une capitale lorsqu’il s’agit d’une zone géographique : le Nord, l’Afrique du Sud.

Noms des organismes

dans le cas des organismes multiples (au sein de l’organisation administrative d’une nation) : ministère des Affaires étrangères, secrétariat d’État à la Marine ; • avec une capitale dans le cas des organismes uniques : le Gouvernement, le Conseil d’État, la Bibliothèque nationale.

Les nombres isolés et représentant des quantités entières seront écrits en toutes lettres : deux cents kilomètres, cinq officiers. Les majuscules seront accentuées : Moyen Âge. Les mots dans une langue étrangère seront en italique. Il en est de même pour les locutions latines comme a priori, via, ibid., op. cit., supra...

Les citations seront placées entre chevrons : « ». Les citations en langue étrangère placées après deux points figureront en italique, sans guillemets (on remettra les guillemets si elles sont intégrées à la phrase). Les coupes seront signalées par des points de suspension entre crochets : [...].

Normes bibliographiques

Les normes bibliographiques ci-après devront être scrupuleusement respectées. La bibliographie sera ordonnée ainsi : liste des abréviations, sources, bibliographie.

La bibliographie finale rassemblera uniquement les références citées dans le texte. Inversement, tout appel in text doit correspondre à une référence.

Les références seront rangées par nom d’auteur et par ordre alphabétique. Les références d’un même auteur seront rangées par ordre chronologique. En cas de références multiples, la même année pour un même auteur, on écrira par exemple : 2001a, 2001b.

Pour chaque référence, devront apparaître : - Dans le cas d’un article de revue :

NOM prénom d’auteur, année. « Titre de l’article », Titre du périodique, tomaison, pagination. Disponible en ligne : URL de la page [dernier accès, date].

Ex : MOHAMMED Charef, 2005. « Les migrations, un fait de société majeur, mais un champs de

recherche encore marginal au Maroc », International Journal on Multicultural Societies (IJMS), no 7/1, p.62-80. Disponible en ligne : www.unesco.org/shs/ijms/vol7/issue1/art5 [dernier accès janvier 2005].

- Dans le cas d’un chapitre d’ouvrage collectif : NOM prénom d’auteur, année. « Titre de l’article », dans, nom du directeur scientifique, Titre de l’ouvrage, lieu d’édition, éditeur, pagination.

Ex : AUDEBERT Cédric, 2014. « L’immigration à Saint-Martin ou la genèse d’un nouveau melting-pot caribéen », dans Philippe Vitale, Mobilités ultramarines, Paris : Éditions des Archives Contemporaines, p. 87-94.

- Dans le cas d’un ouvrage :

NOM prénom d’auteur, année. Titre de l’ouvrage, lieu d’édition, éditeur.

Ex : SIMON Gildas, 2008. La planète migratoire dans la mondialisation, Collection U Géographie, Armand Colin, Paris, 256 p.

- Dans le cas d’une thèse ou d’un mémoire d’université :

NOM prénom d’auteur, année. Titre du mémoire ou de la thèse, thèse de doctorat (ou mémoire de Master), université, ville.

Ex. : ARAUJO Ana Lucia, 2007. Mémoires de l'esclavage et de la traite des esclaves dans l'Atlantique sud. Enjeux de la patrimonialisation au Brésil et au Bénin, thèse de doctorat, EHESS, Paris, 423 p.

Lorsqu’il y a plusieurs auteurs, les deux derniers noms seront séparés par une esperluette : GOHOUROU Florent, AUDEBERT Cédric & AHUA Aurélien, 2020.

Lorsqu’il y a plusieurs éditeurs et/ou lieux d’éditions, les noms seront séparés par une barre oblique entourée d’espaces : Sillery / Paris, Septentrion / Presses de l’université́ Paris-Sorbonne.

Illustrations

Elles doivent être insérées dans l’article :

.tiff, .jpg et en 300 dpi minimum pour les photographies ;

.eps, .ai pour les documents Illustrator (cartes, schémas, etc.). Les fichiers seront numérotés suivant leur ordre d’appel dans le texte. Les cartes comporteront un titre, une légende, une échelle et une orientation.

Légendes

Les légendes des ressources (illustrations et contenus multimédias) seront intégrées dans l’article. Elles devront impérativement contenir : les mentions de crédit, le titre, nom d’auteur, année pour les illustrations ; et la source : cliché, bibliothèque numérique, etc... L’auteur indiquera toute information permettant de remonter jusqu’à cette source (lien Internet, contact de la personne en charge des demandes d’autorisation, etc.).

Contact

La rédaction de la revue se tient disponible pour accompagner les auteurs dans leur démarche de publication :

revue@espacesafricains.org / revue@espacesafricains@yahoo.com

URL – Revue Espaces Africains : https://espacesafricains.org/

Mails : Revue Espaces Africains : revue@espacesafricains.org /revueespacesafricians@yahoo.com

URL – Groupe de Recherche PoSTer : https://espacesafricains.org/poster/

Mail – Groupe de Recherche PoSTer :poster_ujlog@espacesafricians.org

Indexation

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2957-9279

https://reseau-mirabel.info/revue/15151/Espaces-Africains