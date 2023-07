Les mémoires de la restauration

Summary

Peut-être plus que tout autre métier du patrimoine, la restauration ne peut faire l’économie de se penser dans le temps, entre héritage et projection. En effet, elle ne se borne pas à assurer la persistance dans le présent de biens d’exception issus du passé, elle a pour but d’en garantir la transmission et la pérennité à long terme. Dans cette perspective, chaque restauration doit non seulement prendre en compte la mémoire des restaurations antérieures mais elle doit constituer une archive pour celles qui vont lui succéder. Pour autant, la seule documentation n’est pas suffisante pour retracer l’histoire d’une restauration, elle doit être complétée par la mémoire que constituent les matériaux eux-mêmes et les traces, les marques, qui y sont inscrites, comme autant d’indices qu’il convient de préserver. Ces journées posent les bases d’une ethnographie coopérative réunissant praticiens et spécialistes des sciences sociales pour questionner, au plus près des gestes et des doctrines de la restauration, ces rapports complexes à la mémoire des objets et des édifices.