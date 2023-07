Du traité de Verdun à l’an Mil : frontières, pouvoirs, économies

Announcement

Présentation

La programmation d’un colloque scientifique dans la ville de Mâcon s’inscrit dans la suite des fouilles réalisées à Mâcon en 2019 à la hauteur du jardin de l’ancien couvent des Minimes. L’opération archéologique a mis enévidence une très importante occupation carolingienne qui pourrait être datée de la deuxième moitié du IXesiècle. Les premières conclusions poussent à envisager que la ville de Mâcon connait dès cette époque une première extension vers le sud, depuis le castrum en direction de la nécropole antique et médiévale dite « des Cordiers ». Ce développement de la ville, précoce, associant habitats et lieux artisanaux orientés en particulier autour de la métallurgie pourrait avoir été voulu par les pouvoirsen place, ceux de l’évêque ou/et du comte de Mâcon. La mise en place d’une importante fortification comportant un large fossé de défense et une palissade est très symptomatique de cette volonté des édiles d’assurer la protection de nouveaux espaces, pôles de production et gages de prospérité. Le glissement de la ville en dehors du secteur du castrum ne marquerait-il pas le dynamisme économique du lieu qu’il faudrait éventuellement pouvoir généraliser à d’autres lieux ? Il paraissait opportun suite aux découvertes de Mâcon mais aussi suite aux résultats de plusieurs fouilles et travaux récents (Entrains-sur-Nohain, Sevrey, Collonges-les-Premières, Coulanges-les-Nevers, Cluny, Molles…) de se donner l’occasion de faire un point sur cette période de l’histoire médiévale. Les travaux mettront l’accent à la fois sur les traditions mais aussi sur les facultés d’évolution de la société carolingienne dans cette période peu connue et souvent dépréciée de l’histoire. Les innovations techniques comme lepassage de la céramique à cuisson oxydante à la cuisson en atmosphère réductrice, le développement économique incarné vraisemblablement par un développement plus général de la ville, des campagnes, le rôle des édiles dans ce dynamisme, l’augmentation possible de machines productives comme le moulin hydraulique sont autant de signes, souvent à l’interprétation difficile, qui permettent cependant d’apprécier un peu plus ce moment du Moyen Âge où s’organisent et se structurent les nouveaux territoires, et où s’élaborent d’autres rapports socio-économiques.

Programme prévisionnel

Mercredi 8 novembre 2023 après-midi

accueil des participants et conférences introductives

communications

Jeudi 9 novembre 2023

communications orales et sessions posters

Vendredi 10 novembre 2023

communications

communications de synthèse

clôture

Communications

Thème Pouvoirs et territorialités

Adrien Bayard (Université d’Artois, CREHS (UR4027), Mathieu Béghin (service archéologique municipal d’Arras, IRHiS (UMR8529) : Le renouveau du réseau urbain en Flandre méridionale à la lumière de l’archéologie (IXe-Xe siècles)

Florian Bonvalot (Eveha) : L’habitat carolingien des Chiloux à Woippy (Moselle) : morphologie, évolution et création ou extension d’un domaine foncier.

Gaëlle Bruley-Chabot (Inrap) : Essor d’un village (IXe-XIe siècles) dans la somme entre le littoral et Amiens, Croixrault.

Jessy Crochat (Archéodunum) : L’édifice triconque de Saint-Romain-le-Puy (Loire) au IXe siècle.

Germain Cuvillier (Service archéologique départemental de l’Oise) : Le site carolingien de Chiry-Ourscamp (Oise) : un domaine agricole du seigneur évêque de Noyon.

Gilles Desplanques (Service archéologique départemental de l’Aisne) : Le palais carolingien de Samoussy (Aisne) : nouvelles données archéologiques

Stéphanie Forel-Boecker, Gilles Rollier (Inrap) : L’habitat aristocratique IXe-Xe siècle de Collonges-les-Premières, Le Devant de la Fortelle (21).

Laurent Fournier (Inrap), Sébastien Jesset (Service archéologique de la ville d’Orléans), Sophie Liégard (Service archéologique préventive d’Eure-et-Loir), Didier Josset (Inrap) : Réflexions sur le statut des établissements ruraux carolingiens enclos de la région Centre-Val de Loire.

Alain Henton (Inrap) : L’abbaye d’Elnone/Saint Amand au Xe siècle. Données archéologiques et contexte géopolitique.

Victorien Leman (Docteur Histoire et civilisations médiévales): Du roi Morvan au pagus du Porhoët : le site fortifié de Motten Morvan (Saint-Aignan, Morbihan) du IXe au XIe siècle.

Sophie Liégard (Service archéologique préventive d’Eure-et-Loir) : De la villa de Souvigny au castrum de Montluçon (Allier) ; forme et nature des vestiges carolingiens associés à deux sites élitaires bourbonnais.

Anna Laffont-Chardin, Damien Martinez (Université de Lyon II): Le site de La Couronne (Molles, Allier) aux IXe-Xe siècles : une fortification sur les marges de l’Auvergne.

Thomas Vergine (Doctorant Craham, Georgie Baudry (Inrap, ArteHis) : La résidence élitaire carolingienne de Salives (Côte d’Or).

Jacques Witvrouw, Emmanuel Delye (Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, université de Liège Centre européen d’archéométrie) : Evolution du type d’implantation des centres de pouvoir dans le Condroz (Belgique), au cours des IXe et Xe siècles : l’exemple des sites de Thier d’Olne (Engis) et de Pont-de-bonne (Modave).

Thème Frontières et territorialités

Ilona Bede (UMR 8167 Orient et Méditerranée – Monde byzantin) : La présence des Hongrois dans la vallée rhodanienne et les alpes occidentales au Xe siècle.

Anne Baud (Université Lyon II), Christian Sapin (Cnrs) : Cluny avant Cluny … (titre provisoire)

François Demotz (Université Lyon II), Occuper le territoire au Xe siècle : l’exemple de régions jurassiennes.

Christian de Reynier (Archéologue, Etat de Neuchâtel): le versant oriental du Jura au Xe siècle, renouveau archéologique. (titre à confirmer)

Tristan Martine (Université de Lille), Florent Minot (Archéologie Alsace) : Aux marges de l’Empire : le Purpurkopf, une fortification de hauteur post-carolingienne ? (IXe-Xe siècle).

Jacques Péricard (Université de Limoges, UR 14476 OMIJ) : L’exemple du Berry carolingien. Quelques propositions relatives aux autorités et à l’administration territoriale

Gilles Rollier (Inrap) : Mâcon – les-Minimes : premier développement de la ville de Mâcon à partir de la deuxième moitié du IXe siècle (71).

Warren Pesé (Université Paris Est –Créteil) : L’aristocratie de Francie occidentale et la frontière de Verdun, 843-923.

Thème Economies, pratiques et évolutions techniques

-Fabrice Henrion (Service régional de l’archéologie de Normandie) : Les sarcophages de pierre de la fin du haut Moyen Âge : continuités, productions contemporaines et remplois.

-Luc Jaccottey (Inrap) : Traditions antiques et évolutions techniques de la carrière au moulin. Meules et moulins carolingiens en Bourgogne Franche-Comté.

-Gaëtan Jouanin (Cravo), Jean-Hervé Yvinec (Inrap) : D’un troupeau à l’autre : évolution des choix d’élevage (bœuf, porc et mouton) durant le haut Moyen Âge dans le Nord de la France.

-Inès Pactat (Laboratoire TRAME, Umr 5608, université de Toulouse) : De sable et de cendres : réinventer l’activité verrière à la fin du premier millénaire

Posters

Daniel Barthélemy (Inrap): Les mottes de Loisy et la frontière entre Francie occidentale et Francie médiane (IXe-XIe s).

Carole Fossurier (Inrap) : Une société variée et en mutation : quelques éléments issus de l’approche biologique des populations carolingiennes de la moitié nord de la France.

Olivier Legey (numismate), L’atelier monétaire de Mâcon

Valérie Viscusi (Inrap) : L’église de Fixey à Fixin autour de l’an Mil (21)

Organisation

Le colloque Du Traité de Verdun à l’an Mil est prévu entre le mercredi 16novembre et le vendredi 18 novembre 2022 à Mâcon, Saône-et-Loire.Celui-ci se déroulera dans l’amphithéâtre Guillemin (220 places) situé dansles locaux de l’Ecole municipale d’Arts Plastique, Cours Moreau, 71000 Mâcon.

Frais d'inscription à la manifestation : 15 euros, pour les étudiants : 10 euros

Déjeuner du jeudi 9 et du vendredi 10 novembre : 18 euros par repas

